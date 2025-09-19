https://ria.ru/20250919/sovfed-2042862097.html

Якушев рассказал о ротации в Совете Федерации после выборов глав регионов

Якушев рассказал о ротации в Совете Федерации после выборов глав регионов - РИА Новости, 19.09.2025

Якушев рассказал о ротации в Совете Федерации после выборов глав регионов

Традиционно после выборов в единый день голосования в Совете Федерации будут ротации, впервые избранные главы регионов направят в Совфед новых представителей,... РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Традиционно после выборов в единый день голосования в Совете Федерации будут ротации, впервые избранные главы регионов направят в Совфед новых представителей, сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер СФ Владимир Якушев. "Традиционно ротации в Совете Федерации будут. Была проведена большая избирательная кампания, избран 21 губернатор, 11 законодательных собраний. Практика показывает, что губернаторы, избранные на первый срок, как правило, назначают новых сенаторов", - сказал он журналистам. В единый день голосования 14 сентября прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Курской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях, а также в Республике Коми, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе главы субъектов в ЕДГ-2025 были избраны на первый срок.

