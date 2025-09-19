Рейтинг@Mail.ru
Якушев рассказал о ротации в Совете Федерации после выборов глав регионов
00:43 19.09.2025
Якушев рассказал о ротации в Совете Федерации после выборов глав регионов
Якушев рассказал о ротации в Совете Федерации после выборов глав регионов
политика
россия
тамбовская область
республика коми
владимир якушев
совет федерации рф
единая россия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Традиционно после выборов в единый день голосования в Совете Федерации будут ротации, впервые избранные главы регионов направят в Совфед новых представителей, сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер СФ Владимир Якушев. "Традиционно ротации в Совете Федерации будут. Была проведена большая избирательная кампания, избран 21 губернатор, 11 законодательных собраний. Практика показывает, что губернаторы, избранные на первый срок, как правило, назначают новых сенаторов", - сказал он журналистам. В единый день голосования 14 сентября прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц. В Курской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях, а также в Республике Коми, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе главы субъектов в ЕДГ-2025 были избраны на первый срок.
россия
тамбовская область
республика коми
политика, россия, тамбовская область, республика коми, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия
Политика, Россия, Тамбовская область, Республика Коми, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Традиционно после выборов в единый день голосования в Совете Федерации будут ротации, впервые избранные главы регионов направят в Совфед новых представителей, сообщил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер СФ Владимир Якушев.
"Традиционно ротации в Совете Федерации будут. Была проведена большая избирательная кампания, избран 21 губернатор, 11 законодательных собраний. Практика показывает, что губернаторы, избранные на первый срок, как правило, назначают новых сенаторов", - сказал он журналистам.
В единый день голосования 14 сентября прошло около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе России, в том числе 20 кампаний по прямым выборам высших должностных лиц.
В Курской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской областях, а также в Республике Коми, Еврейской автономной области и Ненецком автономном округе главы субъектов в ЕДГ-2025 были избраны на первый срок.
Политика Россия Тамбовская область Республика Коми Владимир Якушев Совет Федерации РФ Единая Россия
 
 
