Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы

Все это, по его словам, подтверждает, что нынешнее руководство Евросоюза и ряда его стран пренебрегают национальными интересами и потребностями жителей Европы.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.