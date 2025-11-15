Рейтинг@Mail.ru
Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы - РИА Новости, 15.11.2025
11:30 15.11.2025
Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы
Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы
Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации,... РИА Новости, 15.11.2025
Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы

Якушев: идея ЕС использовать российские активы лежит вне правового поля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Владимир Якушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума Якушев заявил, что Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен абсолютно безразличны последствия ее решения для европейских стран и такой курс уже привел к падению промышленного производства, росту цен, ослаблению экономического и технологического потенциала Европы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Словакия не поддержит идею ЕС использовать активы России
8 ноября, 15:47
"Еще один удар по ее деловой репутации наносит идея использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины. В числе сторонников этой идеи - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и целый ряд европейских лидеров. Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля и во многих странах мира справедливо восприняли их как банальную кражу", - сказал Якушев.
Все это, по его словам, подтверждает, что нынешнее руководство Евросоюза и ряда его стран пренебрегают национальными интересами и потребностями жителей Европы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
У ЕС нет плана при отказе Бельгии по активам России, заявил Минфин Греции
Вчера, 19:02
 
РоссияУкраинаЕвропаВладимир ЯкушевУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияСовет Федерации РФ
 
 
