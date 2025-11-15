Россия видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал, заявил Якушев

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Россия по-прежнему видит в европейских странах большой взаимовыгодный потенциал, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума, Якушев указал на то, что отказ от диалога, практически полный разрыв политических, экономических и культурных контактов – это выбор Запада и ответственность европейских элит.
"Россия с уважением относится к богатой истории отношений с европейскими странами, по-прежнему видит в них большой взаимовыгодный потенциал. И мы не одиноки в этом. Сегодня в этом зале представители ответственных политических и общественных сил Европы", - сказал Якушев и поблагодарил участников симпозиума за конструктивный подход к вопросам взаимодействия России и Европы.
Якушев также подчеркнул, что партия "Единая Россия" выступает за уважительный и равноправный диалог с политиками из стран Европы, в том числе из тех стран, где власти пока занимают недружественную позицию.
"Хочу еще раз выразить признательность тем, кто прибыл в Сочи, не побоявшись критики в свой адрес. Сейчас официальный канал диалога между Россией и большинством государств Европы практически заморожен. Тем сильнее альтернативный формат межпарламентского и межпартийного общения", - отметил Якушев.