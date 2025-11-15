Рейтинг@Mail.ru
Россия видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал, заявил Якушев - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/rossija-2055152538.html
Россия видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал, заявил Якушев
Россия видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал, заявил Якушев - РИА Новости, 15.11.2025
Россия видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал, заявил Якушев
Россия по-прежнему видит в европейских странах большой взаимовыгодный потенциал, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:50:00+03:00
2025-11-15T11:50:00+03:00
в мире
россия
европа
сочи
владимир якушев
единая россия
совет федерации рф
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945841081_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_e40fa275d737ce711a343f350121aa0c.jpg
https://ria.ru/20251115/aktivy-2055149518.html
россия
европа
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945841081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_122849f19036b0ff1df288b6da90ba63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сочи, владимир якушев, единая россия, совет федерации рф, брикс
В мире, Россия, Европа, Сочи, Владимир Якушев, Единая Россия, Совет Федерации РФ, БРИКС
Россия видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал, заявил Якушев

Якушев: Россия по-прежнему видит в Европе большой взаимовыгодный потенциал

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Владимир Якушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Россия по-прежнему видит в европейских странах большой взаимовыгодный потенциал, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума, Якушев указал на то, что отказ от диалога, практически полный разрыв политических, экономических и культурных контактов – это выбор Запада и ответственность европейских элит.
"Россия с уважением относится к богатой истории отношений с европейскими странами, по-прежнему видит в них большой взаимовыгодный потенциал. И мы не одиноки в этом. Сегодня в этом зале представители ответственных политических и общественных сил Европы", - сказал Якушев и поблагодарил участников симпозиума за конструктивный подход к вопросам взаимодействия России и Европы.
Якушев также подчеркнул, что партия "Единая Россия" выступает за уважительный и равноправный диалог с политиками из стран Европы, в том числе из тех стран, где власти пока занимают недружественную позицию.
"Хочу еще раз выразить признательность тем, кто прибыл в Сочи, не побоявшись критики в свой адрес. Сейчас официальный канал диалога между Россией и большинством государств Европы практически заморожен. Тем сильнее альтернативный формат межпарламентского и межпартийного общения", - отметил Якушев.
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Якушев раскритиковал идею ЕС использовать российские активы
11:30
 
В миреРоссияЕвропаСочиВладимир ЯкушевЕдиная РоссияСовет Федерации РФБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала