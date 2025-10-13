Рейтинг@Mail.ru
Первый этап предвыборного съезда ЕР может пройти в июне - РИА Новости, 13.10.2025
03:36 13.10.2025
Первый этап предвыборного съезда ЕР может пройти в июне
Первый этап предвыборного съезда ЕР может пройти в июне
политика
владимир якушев
единая россия
госдума рф
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
политика, владимир якушев, единая россия, госдума рф
Политика, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ
Вывеска "Единая Россия"
Вывеска "Единая Россия". Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Первый этап предвыборного съезда "Единой России" в 2026 году может пройти в первой половине июня, но конкретной даты пока нет, сообщил РИА Новости секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Ранее он говорил, что "Единая Россия" не будет проводить съезд в этом году, он пройдет в 2026 году перед выборами депутатов Госдумы.
"Конкретной даты нет... Как правило, июнь у нас. Съезд будет в два этапа проходить. Первый этап, как всегда, - первая половина июня где-то, ничего не меняется", - ответил Якушев на вопрос о датах предвыборного съезда "Единой России".
Папка с символикой партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В ДНР за год в "Единую Россию" вступили более пяти тысяч человек
6 октября, 08:22
 
