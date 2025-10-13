https://ria.ru/20251013/politika-2047869840.html
Первый этап предвыборного съезда ЕР может пройти в июне
Первый этап предвыборного съезда "Единой России" в 2026 году может пройти в первой половине июня, но конкретной даты пока нет, сообщил РИА Новости секретарь... РИА Новости, 13.10.2025
политика
владимир якушев
единая россия
госдума рф
