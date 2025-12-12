ЕР предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предложит ЦИК РФ кандидатуру Валерия Горюханова для замещения вакантного мандата экс-депутата Госдумы РФ Анатолия Вороновского, следует из решения партии.
"Предлагается кандидатура Горюханова Валерия Анатольевича, он находится в той же региональной группе, что и депутат, прекративший полномочия. Сейчас Валерий Анатольевич занимает должность заместителя начальника управления общественных расследований в социально-экономический сфере исполкома Народного фронта, кроме того, он депутат законодательного собрания Краснодарского края от "Единой России", - сказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев в ходе заседания Генсовета.
Члены Генсовета "Единой России" единогласно поддержали кандидатуру Горюханова.
Госдума на пленарном заседании 2 декабря приняла постановление о досрочном прекращении полномочий лишенного неприкосновенности Вороновского на основании его заявления.
Защита обжаловала арест бывшего депутата Госдумы Вороновского
10 декабря, 11:23