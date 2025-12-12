Рейтинг@Mail.ru
ЕР предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского
16:28 12.12.2025
ЕР предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского
политика
россия
краснодарский край
анатолий вороновский
владимир якушев
единая россия
госдума рф
политика, россия, краснодарский край, анатолий вороновский, владимир якушев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Краснодарский край, Анатолий Вороновский, Владимир Якушев, Единая Россия, Госдума РФ
ЕР предложила кандидатуру для замещения мандата экс-депутата Вороновского

ЕР предложила кандидатуру Горюханова для замещения мандата Вороновского

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Анатолий Вороновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. "Единая Россия" предложит ЦИК РФ кандидатуру Валерия Горюханова для замещения вакантного мандата экс-депутата Госдумы РФ Анатолия Вороновского, следует из решения партии.
"Предлагается кандидатура Горюханова Валерия Анатольевича, он находится в той же региональной группе, что и депутат, прекративший полномочия. Сейчас Валерий Анатольевич занимает должность заместителя начальника управления общественных расследований в социально-экономический сфере исполкома Народного фронта, кроме того, он депутат законодательного собрания Краснодарского края от "Единой России", - сказал секретарь Генсовета ЕР Владимир Якушев в ходе заседания Генсовета.
Члены Генсовета "Единой России" единогласно поддержали кандидатуру Горюханова.
Госдума на пленарном заседании 2 декабря приняла постановление о досрочном прекращении полномочий лишенного неприкосновенности Вороновского на основании его заявления.
