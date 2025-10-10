Рейтинг@Mail.ru
01:21 10.10.2025 (обновлено: 06:07 10.10.2025)
В Госдуме предложат изменить порядок работы с долгами за капремонт
жкх
россия
владимир кошелев
сергей пахомов
владимир якушев
госдума рф
общество
жкх, россия, владимир кошелев, сергей пахомов, владимир якушев, госдума рф, общество
ЖКХ, Россия, Владимир Кошелев, Сергей Пахомов, Владимир Якушев, Госдума РФ, Общество
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается разрешить привлекать управляющие компании многоквартирных домов (МКД) и платежных агентов к учету взносов на капитальный ремонт и взысканию задолженности за него, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым, а также первый вице-спикер СФ Владимир Якушев. Изменение предлагается внести в статью 183 Жилищного кодекса РФ.
"Функции регоператора по начислению взносов на капремонт собственникам помещений в МКД, предоставлению платежных документов таким собственникам для уплаты взносов на капремонт общего имущества в МКД, взысканию задолженности по их оплате, в том числе уплаченных пеней, от имени и в интересах регоператора могут быть переданы платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, а также лицам, осуществляющим деятельность по управлению МКД на основании договора, заключенного с регоператором, в случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ", - сказано в сопроводительных документах.
Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтора инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ситуация с капремонтом сегодня далека от идеала. По его словам, долги по взносам на капремонт растут из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов.
"Сегодня по закону вести учет долгов и бороться с неплательщиками может только одна структура - регоператор. А он зачастую просто не справляется с этим объемом работы: не хватает ни людей, ни современных технологий. Получается замкнутый круг: деньги на ремонт собраны не полностью, значит, запланированный ремонт откладывается или выполняется не в полном объеме. Мы предлагаем простое и логичное решение: дать право работать с долгами по капремонту тем, кто уже успешно делает это с долгами за коммунальные услуги - управляющим компаниям и профессиональным платежным агентам", - отметил он.
Кошелев подчеркнул, что платежные агенты - это не "частники с улицы", а участники рынка, которые работают под строгим контролем Банка России по специальному федеральному закону.
По мнению парламентария, принятие данной инициативы позволит увеличить собираемость взносов, а значит, у регионов появится больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту.
"Наша цель сделать ремонты в домах более предсказуемыми и качественными. Мы убираем бюрократическую монополию, которая сегодня тормозит процесс, и подключаем к решению проблемы тех, кто имеет для этого реальные ресурсы и компетенции", - заключил он.
ЖКХРоссияВладимир КошелевСергей ПахомовВладимир ЯкушевГосдума РФОбщество
 
 
