В Госдуме предложат изменить порядок работы с долгами за капремонт

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается разрешить привлекать управляющие компании многоквартирных домов (МКД) и платежных агентов к учету взносов на капитальный ремонт и взысканию задолженности за него, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Функции регоператора по начислению взносов на капремонт собственникам помещений в МКД, предоставлению платежных документов таким собственникам для уплаты взносов на капремонт общего имущества в МКД, взысканию задолженности по их оплате, в том числе уплаченных пеней, от имени и в интересах регоператора могут быть переданы платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, а также лицам, осуществляющим деятельность по управлению МКД на основании договора, заключенного с регоператором, в случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ", - сказано в сопроводительных документах.

Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтора инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев , ситуация с капремонтом сегодня далека от идеала. По его словам, долги по взносам на капремонт растут из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов.

"Сегодня по закону вести учет долгов и бороться с неплательщиками может только одна структура - регоператор. А он зачастую просто не справляется с этим объемом работы: не хватает ни людей, ни современных технологий. Получается замкнутый круг: деньги на ремонт собраны не полностью, значит, запланированный ремонт откладывается или выполняется не в полном объеме. Мы предлагаем простое и логичное решение: дать право работать с долгами по капремонту тем, кто уже успешно делает это с долгами за коммунальные услуги - управляющим компаниям и профессиональным платежным агентам", - отметил он.

Кошелев подчеркнул, что платежные агенты - это не "частники с улицы", а участники рынка, которые работают под строгим контролем Банка России по специальному федеральному закону.

По мнению парламентария, принятие данной инициативы позволит увеличить собираемость взносов, а значит, у регионов появится больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту.