ЦИК работает профессионально, заявил Якушев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ работает профессионально, у "Единой России" нет никаких вопросов и претензий, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "Работа Центральной избирательной комиссии непростая. У нас нет к ней никаких претензий и вопросов", - сказал он журналистам. Якушев также отметил, что глава ЦИК России Элла Памфилова достаточно принципиальна в работе.
политика, россия, владимир якушев, элла памфилова, единая россия
