ЦИК работает профессионально, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025
00:49 19.09.2025
ЦИК работает профессионально, заявил Якушев
ЦИК работает профессионально, заявил Якушев
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ работает профессионально, у "Единой России" нет никаких вопросов и претензий, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "Работа Центральной избирательной комиссии непростая. У нас нет к ней никаких претензий и вопросов", - сказал он журналистам. Якушев также отметил, что глава ЦИК России Элла Памфилова достаточно принципиальна в работе.
политика, россия, владимир якушев, элла памфилова, единая россия
Политика, Россия, Владимир Якушев, Элла Памфилова, Единая Россия
Центральная избирательная комиссия в единый день голосования. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ работает профессионально, у "Единой России" нет никаких вопросов и претензий, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"Работа Центральной избирательной комиссии непростая. У нас нет к ней никаких претензий и вопросов", - сказал он журналистам.
Якушев также отметил, что глава ЦИК России Элла Памфилова достаточно принципиальна в работе.
Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму
