https://ria.ru/20250919/vybory-2042862569.html

ЦИК работает профессионально, заявил Якушев

ЦИК работает профессионально, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025

ЦИК работает профессионально, заявил Якушев

Центральная избирательная комиссия РФ работает профессионально, у "Единой России" нет никаких вопросов и претензий, заявил секретарь генсовета партии Владимир... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T00:49:00+03:00

2025-09-19T00:49:00+03:00

2025-09-19T00:49:00+03:00

политика

россия

владимир якушев

элла памфилова

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149430/74/1494307489_0:122:3210:1928_1920x0_80_0_0_e5cbb7661be0dadfaaa2d3fb061db283.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ работает профессионально, у "Единой России" нет никаких вопросов и претензий, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "Работа Центральной избирательной комиссии непростая. У нас нет к ней никаких претензий и вопросов", - сказал он журналистам. Якушев также отметил, что глава ЦИК России Элла Памфилова достаточно принципиальна в работе.

https://ria.ru/20250919/politika-2042861622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир якушев, элла памфилова, единая россия