Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев
Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев - РИА Новости, 15.11.2025
Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев
Политика изоляции и санкций, которую ведет руководство ЕС, не идет на пользу народов государств, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:03:00+03:00
2025-11-15T11:03:00+03:00
2025-11-15T11:03:00+03:00
россия
брюссель
украина
владимир якушев
евросоюз
совет федерации рф
единая россия
россия
брюссель
украина
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Политика изоляции и санкций, которую ведет руководство ЕС, не идет на пользу народов государств, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС
- Европа".
"Политика изоляции и санкций, которую проводят нынешние руководители Евросоюза, не идет на пользу народов наших государств. В Брюсселе
создают образ врага в лице России
. Хуже того, они нагнетают истерию и утверждают, что война с русскими чуть ли не на пороге. Якобы она неизбежна", - сказал Якушев
, выступая на церемонии открытия симпозиума.
Он отметил, что вместе с тем ведущие государства Евросоюза выступают за продолжение горячей фазы конфликта на Украине
.
"По их мнению, это должно ограничить возможности развития России. Под такими предлогами европейские элиты наращивают оборонные бюджеты и тем самым снижают уровни жизни своих граждан", - указал Якушев.
Также он обратил внимание, что экономику и благополучие европейцев подрывает и отказ от российских энергоресурсов.