Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев - РИА Новости, 15.11.2025
11:03 15.11.2025
Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев
Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев - РИА Новости, 15.11.2025
Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев
Политика изоляции и санкций, которую ведет руководство ЕС, не идет на пользу народов государств, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:03:00+03:00
2025-11-15T11:03:00+03:00
россия
брюссель
украина
владимир якушев
евросоюз
совет федерации рф
единая россия
россия
брюссель
украина
россия, брюссель, украина, владимир якушев, евросоюз, совет федерации рф, единая россия
Россия, Брюссель, Украина, Владимир Якушев, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Единая Россия
Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев

Якушев: политика изоляции и санкций ЕС не идет на пользу народов государств

© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Политика изоляции и санкций, которую ведет руководство ЕС, не идет на пользу народов государств, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа".
"Политика изоляции и санкций, которую проводят нынешние руководители Евросоюза, не идет на пользу народов наших государств. В Брюсселе создают образ врага в лице России. Хуже того, они нагнетают истерию и утверждают, что война с русскими чуть ли не на пороге. Якобы она неизбежна", - сказал Якушев, выступая на церемонии открытия симпозиума.
Он отметил, что вместе с тем ведущие государства Евросоюза выступают за продолжение горячей фазы конфликта на Украине.
"По их мнению, это должно ограничить возможности развития России. Под такими предлогами европейские элиты наращивают оборонные бюджеты и тем самым снижают уровни жизни своих граждан", - указал Якушев.
Также он обратил внимание, что экономику и благополучие европейцев подрывает и отказ от российских энергоресурсов.
Россия Брюссель Украина Владимир Якушев Евросоюз Совет Федерации РФ Единая Россия
 
 
