Политика изоляции ЕС не идет на пользу народам стран, заявил Якушев

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Политика изоляции и санкций, которую ведет руководство ЕС, не идет на пользу народов государств, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум " БРИКС - Европа".

"Политика изоляции и санкций, которую проводят нынешние руководители Евросоюза, не идет на пользу народов наших государств. В Брюсселе создают образ врага в лице России . Хуже того, они нагнетают истерию и утверждают, что война с русскими чуть ли не на пороге. Якобы она неизбежна", - сказал Якушев , выступая на церемонии открытия симпозиума.

Он отметил, что вместе с тем ведущие государства Евросоюза выступают за продолжение горячей фазы конфликта на Украине

"По их мнению, это должно ограничить возможности развития России. Под такими предлогами европейские элиты наращивают оборонные бюджеты и тем самым снижают уровни жизни своих граждан", - указал Якушев.