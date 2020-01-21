Путин сформировал новое правительство

Не время менять. Эксперт о сохранении Шойгу поста в правительстве Генерал армии Сергей Шойгу остался на посту министра обороны России. Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.