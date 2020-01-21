Путин сформировал новое правительство

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил новый состав правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Первым зампредом правительства стал Андрей Белоусов, занимавший до этого должность помощника президента.
Пост вице-премьера — главы аппарата правительства досталась Дмитрию Григоренко, бывшему заместителю главы ФНС.
Вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев (будет совмещать с должностью полпреда на Дальнем Востоке), Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.
Сергей Шойгу сохранил должность главы Минобороны, Сергей Лавров — главы МИД, Владимир Колокольцев — главы МВД, Антон Силуанов — главы Минфина, Александр Новак — министра энергетики, Евгений Дитрих — главы Минтранса, Денис Мантуров — главы Минпромторга, Дмитрий Кобылкин — главы Минприроды, Дмитрий Патрушев — главы Минсельхоза, Евгений Зиничев — главы МЧС, Александр Козлов — министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Министром экономического развития стал Максим Решетников, который ушел в отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Минкультуры возглавила Ольга Любимова, занимавшая пост главы департамента кино ведомства.
Должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получил Максут Шадаев, занимавший пост вице-президента "Ростелекома".
Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, которых до этого был главой Росздравнадзора.
Руководить Министерством строительства и ЖКХ будет Владимир Якушев, бывший губернатор Тюменской области.
Министром просвещения стал Сергей Кравцов — руководитель Рособрнадзора.
Пост министра спорта достался Олегу Матыцину — президенту Международной федерации студенческого спорта, бывшему ректору Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Должность главы Минтруда получил Антон Котяков, занимавший ранее пост замминистра финансов.