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Возле здания Дома правительства РФ
Формирование нового правительства
2020-01-21T23:56+0300
https://ria.ru/20200121/1563696185.html
Путин сформировал новое правительство
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/55/1563695531_0:0:2819:1587_1036x0_80_0_0_a17a6d9cb6592087e3f64ce1e9e48c5b.jpg
РИА Новости

Путин сформировал новое правительство

21:28 21.01.2020 (обновлено: 23:56 21.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назначил новый состав правительства, сообщила пресс-служба Кремля.
Так, у премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей. Первым зампредом правительства стал Андрей Белоусов, занимавший до этого должность помощника президента.
Здание правительства РФ
Вчера, 21:25
Политики и эксперты оценили состав нового правительства
Пост вице-премьера — главы аппарата правительства досталась Дмитрию Григоренко, бывшему заместителю главы ФНС.
Вице-премьерами стали Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев (будет совмещать с должностью полпреда на Дальнем Востоке), Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.
Сергей Шойгу сохранил должность главы Минобороны, Сергей Лавров — главы МИД, Владимир Колокольцев — главы МВД, Антон Силуанов — главы Минфина, Александр Новак — министра энергетики, Евгений Дитрих — главы Минтранса, Денис Мантуров — главы Минпромторга, Дмитрий Кобылкин — главы Минприроды, Дмитрий Патрушев — главы Минсельхоза, Евгений Зиничев — главы МЧС, Александр Козлов — министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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Не время менять. Эксперт о сохранении Шойгу поста в правительствеГенерал армии Сергей Шойгу остался на посту министра обороны России. Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал это решение.
Министром экономического развития стал Максим Решетников, который ушел в отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
Минкультуры возглавила Ольга Любимова, занимавшая пост главы департамента кино ведомства.
Должность министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций получил Максут Шадаев, занимавший пост вице-президента "Ростелекома".
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Путин пожелал Мишустину и новому правительству успехов в работе
Руководить Министерством строительства и ЖКХ будет Владимир Якушев, бывший губернатор Тюменской области.
Министром просвещения стал Сергей Кравцов — руководитель Рособрнадзора.
Пост министра спорта достался Олегу Матыцину — президенту Международной федерации студенческого спорта, бывшему ректору Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
Должность главы Минтруда получил Антон Котяков, занимавший ранее пост замминистра финансов.
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Формирование нового правительстваВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Всё это чушь .пыль в глаза,чтобы остаться у власти вечно.сейчас все силы пропаганды на пыль в глаза будут брошены.
21 января, 21:57
dgoncovch
2367232167
От перестановки мест слагаемых.... Король сменил ближних советников, министры остались на местах, ну и т.д. Спектакль окончен, гаснет свет, зрители расходятся по домам... ))))
21 января, 22:00
Сам себя боюсь
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