https://ria.ru/20251115/jakushev-2055151733.html
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит - РИА Новости, 15.11.2025
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит
Ответственность за отказ от диалога с РФ, разрыв политических и экономических связей лежит на европейских элитах, заявил первый заместитель председателя Совета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:41:00+03:00
2025-11-15T11:41:00+03:00
2025-11-15T11:41:00+03:00
в мире
россия
владимир якушев
совет федерации рф
единая россия
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_076a9a1980032e5788f2165d28b67810.jpg
https://ria.ru/20251115/briks-2055149217.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_2bfcf0582572613b234beaf63cd626f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия, брикс
В мире, Россия, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия, БРИКС
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит
Якушев: ответственность за отказ от диалога с РФ лежит на европейских элитах