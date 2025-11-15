Рейтинг@Mail.ru
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит - РИА Новости, 15.11.2025
11:41 15.11.2025
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит - РИА Новости, 15.11.2025
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит
Ответственность за отказ от диалога с РФ, разрыв политических и экономических связей лежит на европейских элитах, заявил первый заместитель председателя Совета... РИА Новости, 15.11.2025
в мире
россия
владимир якушев
совет федерации рф
единая россия
брикс
россия
в мире, россия, владимир якушев, совет федерации рф, единая россия, брикс
В мире, Россия, Владимир Якушев, Совет Федерации РФ, Единая Россия, БРИКС
Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит

Якушев: ответственность за отказ от диалога с РФ лежит на европейских элитах

Владимир Якушев. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Ответственность за отказ от диалога с РФ, разрыв политических и экономических связей лежит на европейских элитах, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа".
"Отказ от диалога, практически полный разрыв политических, экономических и культурных контактов - это выбор Запада, ответственность нынешних европейских элит", - сказал Якушев на церемонии открытия симпозиума.
При этом он подчеркнул, что Россия с уважением относится к богатой истории отношений с европейскими странами и по-прежнему видит в них большой взаимовыгодный потенциал.
Якушев назвал площадку "БРИКС-Европа" востребованной
В миреРоссияВладимир ЯкушевСовет Федерации РФЕдиная РоссияБРИКС
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
