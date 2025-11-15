Якушев назвал отказ от диалога с Россией выбором европейских элит

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Ответственность за отказ от диалога с РФ, разрыв политических и экономических связей лежит на европейских элитах, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.