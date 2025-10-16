"Единая Россия" передала мотоциклы и технику в зону СВО

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Единая Россия" передала более 100 мотоциклов, БПЛА, усилители сигнала связи военнослужащим группировки войск "Центр", сообщили на сайте партии.

"Единая Россия" передала мотоциклы и технику военнослужащим группировки войск "Центр". Бойцы получат более 100 мотоциклов, БПЛА, усилители сигнала связи", - говорится в сообщении.

Передал запрашиваемую технику бойцам в Ростове-на-Дону секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, он подчеркнул важность объединения всей страны для достижения целей специальной военной операции.

Якушев отметил, что партия продолжает системно помогать бойцам СВО, работая вместе с екатеринбургским Фондом поддержки ветеранов специальной военной операции и контртеррористических операций. Секретарь Генсовета партии также выразил благодарность бойцам за их подвиг.