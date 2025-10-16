Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" передала мотоциклы и технику в зону СВО
Надежные люди
 
17:05 16.10.2025
"Единая Россия" передала мотоциклы и технику в зону СВО
"Единая Россия" передала мотоциклы и технику в зону СВО - РИА Новости, 16.10.2025
"Единая Россия" передала мотоциклы и технику в зону СВО
"Единая Россия" передала более 100 мотоциклов, БПЛА, усилители сигнала связи военнослужащим группировки войск "Центр", сообщили на сайте партии. РИА Новости, 16.10.2025
Новости
"Единая Россия" передала мотоциклы и технику в зону СВО

"Единая Россия" передала мотоциклы, БПЛА, усилители сигнала связи в зону СВО

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Единая Россия" передала более 100 мотоциклов, БПЛА, усилители сигнала связи военнослужащим группировки войск "Центр", сообщили на сайте партии.
"Единая Россия" передала мотоциклы и технику военнослужащим группировки войск "Центр". Бойцы получат более 100 мотоциклов, БПЛА, усилители сигнала связи", - говорится в сообщении.
Передал запрашиваемую технику бойцам в Ростове-на-Дону секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, он подчеркнул важность объединения всей страны для достижения целей специальной военной операции.
Якушев отметил, что партия продолжает системно помогать бойцам СВО, работая вместе с екатеринбургским Фондом поддержки ветеранов специальной военной операции и контртеррористических операций. Секретарь Генсовета партии также выразил благодарность бойцам за их подвиг.
На сайте партии сообщили также, что "Единая Россия" оказывает помощь фронту с начала спецоперации. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для военнослужащих на передовой партия собрала более 14,7 миллиарда рублей.
