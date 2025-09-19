https://ria.ru/20250919/politika-2042863564.html

"Единая Россия" проведет съезд в 2026 году, заявил Якушев

"Единая Россия" проведет съезд в 2026 году, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025

"Единая Россия" проведет съезд в 2026 году, заявил Якушев

"Единая Россия" не будет проводить съезд в этом году, он пройдет в 2026 году перед выборами депутатов Госдумы, сообщил секретарь генсовета партии Владимир... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T00:57:00+03:00

2025-09-19T00:57:00+03:00

2025-09-19T00:57:00+03:00

политика

владимир якушев

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15550/68/155506828_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_35620bc68fc928f3f37db816f22bbd69.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить съезд в этом году, он пройдет в 2026 году перед выборами депутатов Госдумы, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "В этом году съезда не будет", - сказал Якушев журналистам. Он подтвердил, что съезд пройдет в 2026 году в преддверии выборов в Госдуму. Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250919/sovfed-2042862097.html

https://ria.ru/20250123/gosduma-1995053559.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир якушев, госдума рф, единая россия