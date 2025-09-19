"Единая Россия" проведет съезд в 2026 году, заявил Якушев

Рейтинг@Mail.ru
00:57 19.09.2025
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить съезд в этом году, он пройдет в 2026 году перед выборами депутатов Госдумы, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "В этом году съезда не будет", - сказал Якушев журналистам. Он подтвердил, что съезд пройдет в 2026 году в преддверии выборов в Госдуму. Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
политика, владимир якушев, госдума рф, единая россия
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" не будет проводить съезд в этом году, он пройдет в 2026 году перед выборами депутатов Госдумы, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"В этом году съезда не будет", - сказал Якушев журналистам.
Он подтвердил, что съезд пройдет в 2026 году в преддверии выборов в Госдуму.
Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
ПолитикаВладимир ЯкушевГосдума РФЕдиная Россия
 
 
