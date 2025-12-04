Рейтинг@Mail.ru
Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми - РИА Новости, 04.12.2025
14:50 04.12.2025
Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми
общество
россия
владимир якушев
юнармия
единая россия
россия
общество, россия, владимир якушев, юнармия, единая россия
Общество, Россия, Владимир Якушев, Юнармия, Единая Россия
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможности участников специальной военной операции по работе с детьми и молодежью необходимо расширить, заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.
"Предлагаю в грядущем году... потрудиться над созданием возможностей по переподготовке и повышению квалификации участников СВО, чтобы они могли работать с детьми и передавать им свои знания и опыт", - сказал он на встрече секретаря Генерального совета "Единой России" Владимира Якушева с руководителями молодежных и волонтерских некоммерческих организаций.
По его словам, также необходимо уделять больше внимания военно-патриотическому воспитанию и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, расширять линейку отрядов "Юнармии".
Начальник главного штаба движения обратил внимание на то, что сегодня в России появляется новая категория наставников - это участники СВО, которые становятся отличными проводниками знаний, жизненного и профессионального опыта для молодого поколения.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Медведев призвал дать участникам СВО реализоваться на "гражданке"
3 апреля, 16:33
 
