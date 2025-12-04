https://ria.ru/20251204/svo-2059780988.html
Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми
Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми - РИА Новости, 04.12.2025
Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми
Возможности участников специальной военной операции по работе с детьми и молодежью необходимо расширить, заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии"
россия
Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможности участников специальной военной операции по работе с детьми и молодежью необходимо расширить, заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.
"Предлагаю в грядущем году... потрудиться над созданием возможностей по переподготовке и повышению квалификации участников СВО, чтобы они могли работать с детьми и передавать им свои знания и опыт", - сказал он на встрече секретаря Генерального совета "Единой России" Владимира Якушева с руководителями молодежных и волонтерских некоммерческих организаций.
По его словам, также необходимо уделять больше внимания военно-патриотическому воспитанию и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, расширять линейку отрядов "Юнармии".
Начальник главного штаба движения обратил внимание на то, что сегодня в России появляется новая категория наставников - это участники СВО, которые становятся отличными проводниками знаний, жизненного и профессионального опыта для молодого поколения.