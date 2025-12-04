Ветеранам СВО надо дать больше возможностей для работы с детьми

МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Возможности участников специальной военной операции по работе с детьми и молодежью необходимо расширить, заявил Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин.

"Предлагаю в грядущем году... потрудиться над созданием возможностей по переподготовке и повышению квалификации участников СВО, чтобы они могли работать с детьми и передавать им свои знания и опыт", - сказал он на встрече секретаря Генерального совета "Единой России" Владимира Якушева с руководителями молодежных и волонтерских некоммерческих организаций.

По его словам, также необходимо уделять больше внимания военно-патриотическому воспитанию и сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, расширять линейку отрядов "Юнармии".