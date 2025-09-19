https://ria.ru/20250919/politika-2042861622.html
Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму
Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму
2025-09-19T00:38:00+03:00
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки кандидатов на выборы в Госдуму в 2026 году, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Если депутат на сегодняшний день активно работал в своем округе, достойно представлял свой субъект в Государственной Думе, принимал участие в разработке законопроектов и активно участвовал в партийной жизни, это те принципы, по которым мы будем выбирать кандидатов в депутаты. Конечно, будут консультации с регионами, позиция регионов однозначно важна", - сказал Якушев журналистам. Также кандидатам предстоит пройти предварительное голосование партии. Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.
