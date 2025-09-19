https://ria.ru/20250919/politika-2042861622.html

Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму

Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2025

Якушев рассказал, кто из действующих депутатов пойдет на выборы в Госдуму

Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки... РИА Новости, 19.09.2025

2025-09-19T00:38:00+03:00

2025-09-19T00:38:00+03:00

2025-09-19T00:38:00+03:00

политика

владимир якушев

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Депутаты, которые достойно представляли свои субъекты, принимали участие в разработке законопроектов и активно участвовали в партийной жизни, попадут в списки кандидатов на выборы в Госдуму в 2026 году, рассказал секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев. "Если депутат на сегодняшний день активно работал в своем округе, достойно представлял свой субъект в Государственной Думе, принимал участие в разработке законопроектов и активно участвовал в партийной жизни, это те принципы, по которым мы будем выбирать кандидатов в депутаты. Конечно, будут консультации с регионами, позиция регионов однозначно важна", - сказал Якушев журналистам. Также кандидатам предстоит пройти предварительное голосование партии. Выборы депутатов Государственной думы пройдут в единый день голосования 20 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250919/politika-2042860902.html

https://ria.ru/20250919/politika-2042859911.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир якушев, госдума рф, единая россия