"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО

Секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев во время встречи с бойцами в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" направили на передовую гладкоствольные ружья и специальные патроны, "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" направили на передовую гладкоствольные ружья и специальные патроны, сообщается на сайте партии.

"Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят", — заявил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Встреча с бойцами прошла в штабе общественной поддержки ЕР в Ростовской области. Якушев поблагодарил военнослужащих за подвиги на фронте.

Он подчеркнул, что вместе с "Единой Россией" армии помогают множество партнеров. В ноябре партия подписала соглашение о сотрудничестве с екатеринбургским фондом "Ветераны СВО и КТО".

По словам директора фонда Сергея Павленко, каждая отправка техники на фронт — это выполнение обязательств организации и реакция на запросы бойцов. Так, сегодняшний груз из Ростова стал результатом совместной работы и постоянного общения с военнослужащими. А благодаря обратной связи удается обеспечить максимальную эффективность помощи, добавил он.