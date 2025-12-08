Рейтинг@Mail.ru
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
Надежные люди
 
16:03 08.12.2025 (обновлено: 17:09 08.12.2025)
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО - РИА Новости, 08.12.2025
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО
"Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" направили на передовую гладкоствольные ружья и специальные патроны,... РИА Новости, 08.12.2025
"Единая Россия" и фонд ветеранов передали оружие бойцам СВО

«Единая Россия» передала бойцам СВО ружья и патроны для борьбы с дронами

Секретарь генсовета Единой России Владимир Якушев во время встречи с бойцами в штабе общественной поддержки партии в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. "Единая Россия" и фонд "Ветераны специальной военной и контртеррористических операций" направили на передовую гладкоствольные ружья и специальные патроны, сообщается на сайте партии.
"Сегодня мы поставили гладкоствольные ружья, специальные патроны, которые помогают сбивать дроны. Отработали заказ ребят", — заявил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Мастер-класс по плетению защитных сетей для участников СВО в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Сбор гумпомощи участникам СВО организовали в 15 районах Алтайского края
Вчера, 13:23
Встреча с бойцами прошла в штабе общественной поддержки ЕР в Ростовской области. Якушев поблагодарил военнослужащих за подвиги на фронте.
Он подчеркнул, что вместе с "Единой Россией" армии помогают множество партнеров. В ноябре партия подписала соглашение о сотрудничестве с екатеринбургским фондом "Ветераны СВО и КТО".
По словам директора фонда Сергея Павленко, каждая отправка техники на фронт — это выполнение обязательств организации и реакция на запросы бойцов. Так, сегодняшний груз из Ростова стал результатом совместной работы и постоянного общения с военнослужащими. А благодаря обратной связи удается обеспечить максимальную эффективность помощи, добавил он.
Как отмечается на сайте, "Единая Россия" помогает фронту с начала СВО. На закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки единороссы собрали более 14,7 миллиарда рублей.
Наталья Николаевна рассказывает о буднях - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Еле отбились от дрона". Как выживают мирные под Красноармейском
Вчера, 08:00
 
