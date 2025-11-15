Рейтинг@Mail.ru
Якушев назвал площадку "БРИКС-Европа" востребованной - РИА Новости, 15.11.2025
11:29 15.11.2025
Якушев назвал площадку "БРИКС-Европа" востребованной
Площадка "БРИКС-Европа" востребована, потребность диалога растет, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России"... РИА Новости, 15.11.2025
Якушев назвал площадку "БРИКС-Европа" востребованной

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. Площадка "БРИКС-Европа" востребована, потребность диалога растет, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа".
"В таком формате мы встречаемся уже второй раз, составе участников шире, чем в прошлом году. Значит, потребность в диалоге растет. И эта площадка востребована и полезна", - сказал Якушев на церемонии открытия симпозиума.
Первый зампредседателя Совфеда указал на то, что сегодня в мире наблюдается глобальная трансформация - однополярный мир уходит в прошлое, баланс сил смещается в азиатско-тихоокеанский регион, государства Глобального Юга стремятся к развитию, расширению взаимной торговли и совместной реализации технологических проектов.
"Поэтому нужны новые справедливые и адекватные к вызовам подходы к решению мировых проблем", - добавил Якушев.
