Более 60% предпринимателей-ветеранов СВО выбирают реальный сектор экономики - РИА Новости, 09.12.2025
15:14 09.12.2025 (обновлено: 17:13 09.12.2025)
Более 60% предпринимателей-ветеранов СВО выбирают реальный сектор экономики
Более 60% предпринимателей-ветеранов СВО выбирают реальный сектор экономики

Участниками федеральной программы "СВОй бизнес" с марта стали 720 человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 60% ветеранов спецоперации и членов их семей, прошедших федеральную программу "СВОй бизнес" в 2025 году, для ведения предпринимательской деятельности выбирают реальный сектор экономики, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.
При этом каждый пятый бизнес-проект приходится на сферы обрабатывающей промышленности, научно-технической деятельности и ИТ.
Около ста семей Камчатки открыли бизнес по соцконтракту
Вчера, 14:12
Всего с марта 2025 года участниками программы стали более 720 человек из 35 регионов России. Порядка 45% из них впервые открыли свое дело или продолжили развитие бизнеса.
Инициаторами и организаторами программы "СВОй бизнес" выступили партия "Единая Россия", "Опора России" и Корпорация МСП. Она направлена на поддержку ветеранов спецоперации и членов их семей, желающих открыть бизнес или возобновить предпринимательскую деятельность. В ходе очных интенсивов участники получают прикладные знания по разным аспектам предпринимательской деятельности, посещают предприятия в своих регионах для обмена опытом с действующими предпринимателями, а по окончании очных модулей реализуют свои бизнес-проекты с поддержкой опытных наставников, отметили в пресс-службе.
"Поддержка ветеранов спецоперации через развитие предпринимательских навыков – это важная инициатива, которая объединила ресурсы федеральных и региональных властей, общественных организаций, Корпорации МСП и бизнес-сообщества. Система поддержки участников СВО выстроена в формате 360° – от бизнес-идеи до ее реализации и дальнейшего сопровождения, выхода на рынки. Важно, что в программе участвуют и те ветераны СВО, кто пробует открыть свое дело впервые, а также те, у кого был предпринимательский опыт, который они хотели бы продолжить. Примечательно, что больше половины участников выбирают реальный сектор экономики, значит, чувствуют в нем потенциал", – приводятся в сообщении слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
По данным Корпорации МСП, порядка трети проектов участников программы "СВОй бизнес" приходится на торговлю и ремонт автотранспортных средств, 18% – на сферу услуг, по 9% – на обрабатывающие производства и строительство, 8% – на профессиональную и научно-техническую деятельность, 6% - на транспортировку и хранение, по 5% – на ИТ и туризм и другие.
"Ветераны спецоперации – это люди, для которых важна личная результативность. Они привыкли выполнять поставленную задачу, не отступать перед трудностями, работать до победного. Эти же принципы стали базовыми в их предпринимательских проектах. В этом году программа "СВОй бизнес" стартовала в каждом третьем регионе России. В следующем году мы расширим географию проекта на всю страну. Благодаря новым партнерам, будет сформирован специальный грантовый фонд для дополнительной поддержки проектов наших ветеранов-предпринимателей", – подчеркнул секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев, его слова цитирует сайт партии.
Инвестактивность бизнеса обсудили на заседании комиссии Госсовета
