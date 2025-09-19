Рейтинг@Mail.ru
ЕР начнет сбор предложений в Народную программу, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:34 19.09.2025
https://ria.ru/20250919/politika-2042860902.html
ЕР начнет сбор предложений в Народную программу, заявил Якушев
ЕР начнет сбор предложений в Народную программу, заявил Якушев - РИА Новости, 19.09.2025
ЕР начнет сбор предложений в Народную программу, заявил Якушев
"Единая Россия" с нового года начнет сбор предложений в Народную программу, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 19.09.2025
2025-09-19T00:34:00+03:00
2025-09-19T00:34:00+03:00
политика
владимир якушев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21435/72/214357245_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_77fd4450d30405422318070e576e8256.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с нового года начнет сбор предложений в Народную программу, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "С нового года. Сбор предложений пойдет от наших первичек. Все будут задействованы, будут активно собирать предложения, активно их обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнется сбор предложений в Народную программу.
https://ria.ru/20250919/politika-2042859911.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21435/72/214357245_0:0:272:203_1920x0_80_0_0_b91e710ae259d492f58ff3063818835b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир якушев, единая россия
Политика, Владимир Якушев, Единая Россия
ЕР начнет сбор предложений в Народную программу, заявил Якушев

Якушев заявил, что ЕР с нового года начнет сбор предложений в Народную программу

© РИА Новости / Дмитрий АстаховПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Партия "Единая Россия". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с нового года начнет сбор предложений в Народную программу, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"С нового года. Сбор предложений пойдет от наших первичек. Все будут задействованы, будут активно собирать предложения, активно их обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнется сбор предложений в Народную программу.
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ЕР подготовит участников СВО к выборам в Госдуму, заявил Якушев
00:31
 
ПолитикаВладимир ЯкушевЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала