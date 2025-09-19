https://ria.ru/20250919/politika-2042860902.html

ЕР начнет сбор предложений в Народную программу, заявил Якушев

"Единая Россия" с нового года начнет сбор предложений в Народную программу, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости, 19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с нового года начнет сбор предложений в Народную программу, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев. "С нового года. Сбор предложений пойдет от наших первичек. Все будут задействованы, будут активно собирать предложения, активно их обсуждать", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнется сбор предложений в Народную программу.

