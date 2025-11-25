Рейтинг@Mail.ru
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России" - 25.11.2025
25.11.2025
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России"
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России"
Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений народной программы "Единой России", сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
владимир якушев
единая россия
спорт
/20251106/sport-2053241414.html
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России"

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений народной программы "Единой России", сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.
"Развитие массового спорта - это национальная цель, обозначенная президентом, и одно из приоритетных направлений народной программы "Единой России", - сказал Якушев на Всероссийский форуме проекта ЕР "Выбор сильных".
Проект "Единой России" "Выбор сильных" способствует развитию и повышение доступности массового спорта, развитию и популяризации самбо, дзюдо и спортивной борьбы, повышение их роли в системе общего и дополнительного образования.
Владимир Путин в физкультурно-оздоровительном комплексе Орбита в Самаре на презентации в режиме видеоконференции новых спортивных объектов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Россия ставит в приоритет развитие массового спорта, заявил Путин
Владимир Якушев
Единая Россия
Спорт
 
