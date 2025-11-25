https://ria.ru/20251125/yakushev-2057368762.html
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России"
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России" - РИА Новости Спорт, 25.11.2025
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России"
Развитие массового спорта является одним из приоритетных направлений народной программы "Единой России", сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. РИА Новости Спорт, 25.11.2025
2025-11-25T12:11:00+03:00
2025-11-25T12:11:00+03:00
2025-11-25T12:12:00+03:00
владимир якушев
единая россия
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592387934_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e9488db5816d94e0177d9eb55b447e2c.jpg
/20251106/sport-2053241414.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592387934_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_ecc4fdd107d99be3fb75529bbc5ddcd1.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир якушев, единая россия, спорт
Владимир Якушев, Единая Россия, Спорт
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом "Единой России"
Якушев назвал развитие массового спорта приоритетом народной программы ЕР