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Биография Дмитрия Козака

Биография Дмитрия Козака - РИА Новости, 14.05.2024

Биография Дмитрия Козака

Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:29

2024-05-14T13:29

2024-05-14T13:29

справки

дмитрий козак

россия

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Заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1976-1978 годах проходил срочную службу в спецназе Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба СССР.В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). С 1985 по 1989 год работал стажером, прокурором, затем старшим прокурором отдела общего надзора прокуратуры Ленинграда.В 1989-1990 годах был начальником юридического отдела строительно-инновационного концерна "Монолит-Кировстрой", ведущим специалистом по коммерческо-правовой работе в Ассоциации советских морских торговых портов (Ленинград, ныне Санкт-Петербург).С 1990 по 1994 год являлся заместителем начальника юридического управления, начальником юридического отдела, начальником юридического управления Санкт–Петербургского городского совета народных депутатов.В 1994 году – начальник юридического управления аппарата Санкт- Петербургского городского собрания.В 1994-1996 годах занимал должность председателя юридического комитета мэрии Санкт-Петербурга.В 1996 году – директор общества с ограниченной ответственностью "Юридическая фирма "Нева-Юст" (Санкт-Петербург).С 1996 по 1998 год был председателем юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.В 1998-1999 годах Дмитрий Козак занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга – председателя юридического комитета канцелярии губернатора Санкт-Петербурга.В 1999 году – советник открытого акционерного общества "Международный инвестиционно-финансовый союз", первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ, исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства РФ.В 1999-2000 годах – руководитель аппарата правительства РФ – министр РФ.В 2000-2003 годах Дмитрий Козак был заместителем руководителя администрации президента РФ.В 2003-2004 годах – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ – министра РФ.С 2004 по 2007 год был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие субъектов РФ.21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. С марта 2014 года курировал в правительстве вопросы, связанные с новыми регионами – Республикой Крым и Севастополем.18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ. Курировал вопросы промышленности и энергетики. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ. 24 января 2020 года назначен заместителем руководителя Администрации президента РФ. 14 мая 2024 года Дмитрий Козак был переназначен на должность заместителя руководителя Администрации президента России.Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, дмитрий козак, россия, главное разведывательное управление рф, санкт-петербург, ленинград