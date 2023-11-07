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Биография Дмитрия Козака

Биография Дмитрия Козака - РИА Новости, 07.11.2023

Биография Дмитрия Козака

Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина). РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T03:01

2023-11-07T03:01

2023-11-07T03:01

справки

россия

дмитрий козак

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Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Николаевич Козак родился 7 ноября 1958 года в Кировоградской области Украинской ССР (ныне Украина).В 1985 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет). В 1976-1978 годах прошел срочную службу в армии.С 1985 года по 1989 год работал в Ленинградской прокуратуре прокурором, затем старшим прокурором.В 1989‑1990 годах был начальником юридического отдела концерна "Монолит‑Кировстрой", Ассоциации морских торговых портов СССР.С 1990 года по 1994 год являлся заместителем начальника юридического управления, начальником юридического отдела, начальником юридического управления Санкт‑Петербургского городского совета.В 1994‑1996 годах занимал должность председателя юридического комитета мэрии Санкт‑Петербурга.С 1996 года по 1998 год был председателем юридического комитета канцелярии губернатора Санкт‑Петербурга.В 1998-1999 годах Дмитрий Козак занимал должность вице-губернатора Санкт‑Петербурга, председателя юридического комитета канцелярии губернатора Санкт‑Петербурга.В 1999 году – советник открытого акционерного общества "Международный инвестиционно-финансовый союз", первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ, исполняющий обязанности руководителя аппарата правительства РФ.В 1999-2000 годах – руководитель аппарата правительства РФ, министр РФ.В 2000-2003 годах Дмитрий Козак был заместителем руководителя администрации президента РФ.В 2003-2004 годах – первый заместитель руководителя администрации президента РФ.В 2004 году занимал должность руководителя аппарата правительства РФ.С 2004 года по 2007 год был полномочным представителем президента РФ в Южном федеральном округе.В 2007-2008 годах – министр регионального развития РФ.14 октября 2008 года был назначен заместителем председателя правительства РФ. 21 мая 2012 года указом президента РФ Дмитрий Козак был переназначен заместителем председателя правительства РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначен заместителем председателя правительства РФ, курировал вопросы промышленности и энергетики. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства. 24 января 2020 года назначен заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I (2014) и II степеней (2008), Благодарностью президента РФ (2002) и др.Женат, двое детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дмитрий козак