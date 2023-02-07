https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html

Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"

Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи" - РИА Новости, 07.02.2023

Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"

Предсказание экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что из Украины станут делать Южную Корею больше похоже на "политический... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:42

2023-02-07T00:42

2023-02-07T01:28

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Предсказание экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что из Украины станут делать Южную Корею больше похоже на "политический сон", написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".В свою очередь, Алексей Арестович заявил, что после окончания конфликта на Украине Западу "нужно делать Южную Корею в той части, что остается".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине — очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов также опроверг информацию о таких обсуждениях и заявил об отсутствии контактов по вопросам Украины.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны после подписания в 1953 году перемирия между Сеулом и Пхеньяном. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html

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Максим Горбачев

украина, россия, южная корея, алексей арестович , владимир зеленский, алексей пушков, совет федерации рф, в мире