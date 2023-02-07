00:42 07.02.2023 (обновлено: 01:28 07.02.2023)
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"
Сенатор Пушков назвал слова Арестовича о создании из Украины Южной Кореи политическим сном
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Предсказание экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что из Украины станут делать Южную Корею больше похоже на "политический сон", написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.
"Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никак и никогда не выйдет: это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы. Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое", — заявил парламентарий.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".
В свою очередь, Алексей Арестович заявил, что после окончания конфликта на Украине Западу "нужно делать Южную Корею в той части, что остается".
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине — очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов также опроверг информацию о таких обсуждениях и заявил об отсутствии контактов по вопросам Украины.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны после подписания в 1953 году перемирия между Сеулом и Пхеньяном. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.