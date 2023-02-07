Рейтинг@Mail.ru
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи" - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи" - РИА Новости, 07.02.2023
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"
Предсказание экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что из Украины станут делать Южную Корею больше похоже на "политический... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:42
2023-02-07T01:28
украина
россия
южная корея
алексей арестович
владимир зеленский
алексей пушков
совет федерации рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Предсказание экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что из Украины станут делать Южную Корею больше похоже на "политический сон", написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".В свою очередь, Алексей Арестович заявил, что после окончания конфликта на Украине Западу "нужно делать Южную Корею в той части, что остается".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине — очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов также опроверг информацию о таких обсуждениях и заявил об отсутствии контактов по вопросам Украины.Корейский полуостров формально находится в состоянии войны после подписания в 1953 году перемирия между Сеулом и Пхеньяном. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230205/peregovory-1849829265.html
https://ria.ru/20230206/voyna-1850000841.html
украина
россия
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, южная корея, алексей арестович , владимир зеленский, алексей пушков, совет федерации рф, в мире
Украина, Россия, Южная Корея, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Алексей Пушков, Совет Федерации РФ, В мире
00:42 07.02.2023 (обновлено: 01:28 07.02.2023)
 
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"

Сенатор Пушков назвал слова Арестовича о создании из Украины Южной Кореи политическим сном

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Предсказание экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича о том, что из Украины станут делать Южную Корею больше похоже на "политический сон", написал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.
"Южной Кореи по уровню жизни и развитию из Украины никак и никогда не выйдет: это некий новый политический сон, новая мечта пост-майдана, который предлагают украинцам люди, ищущие свое место в будущей системе власти на Украине и пытающиеся сформулировать хоть какие-то перспективы. Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое", — заявил парламентарий.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".
В свою очередь, Алексей Арестович заявил, что после окончания конфликта на Украине Западу "нужно делать Южную Корею в той части, что остается".
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 11:03
Переговоры по Украине прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине — очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов также опроверг информацию о таких обсуждениях и заявил об отсутствии контактов по вопросам Украины.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны после подписания в 1953 году перемирия между Сеулом и Пхеньяном. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя полуостров на две примерно равные части.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 12:43Специальная военная операция на Украине
Лавров рассказал, как Запад вооружал Украину для гибридной войны с Россией
 
УкраинаРоссияЮжная КореяАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийАлексей ПушковСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала