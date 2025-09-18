https://ria.ru/20250918/peskov-2042678447.html

Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию

Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию - РИА Новости, 18.09.2025

Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию

Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. "По собственному желанию", — ответил он на соответствующий вопрос.В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.Чем известен Козак

