Песков: Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию
Дмитрий Козак. Архивное фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По собственному желанию", — ответил он на соответствующий вопрос.
Козак занимал этот пост с 24 января 2020 года.
В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Чем известен Козак
- Родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) в 1985-м.
- С 2000-го по 2003-й был Козак замруководителя, а до 2004-го — первым замруководителя администрации президента.
- С 2004-го по 2007 год — полномочный представитель президента в Южном федеральном округе, затем был министром регионального развития.
- В октябре 14 октября 2008-го был назначен вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие регионов.
- С марта 2014 года занимался вопросами, связанными с Крымом и Севастополем, с 2018-го курировал в правительстве промышленность и энергетику.
- В январе 2020 года снова стал замглавы администрации президента.
- Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
