Рейтинг@Mail.ru
Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию - РИА Новости, 18.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 18.09.2025 (обновлено: 14:26 18.09.2025)
https://ria.ru/20250918/peskov-2042678447.html
Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию
Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию - РИА Новости, 18.09.2025
Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию
Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2025
2025-09-18T13:05:00+03:00
2025-09-18T14:26:00+03:00
дмитрий песков
дмитрий козак
россия
политика
владимир путин
республика крым
сочи
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. "По собственному желанию", — ответил он на соответствующий вопрос.В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.Чем известен Козак
https://ria.ru/20250818/lyubinskiy-2036111180.html
https://ria.ru/20250905/putin-2039941592.html
россия
республика крым
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_3bf50700cc843bb2a39a9881eab8cf9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, дмитрий козак, россия, политика, владимир путин, республика крым, сочи, санкт-петербургский государственный университет
Дмитрий Песков, Дмитрий Козак, Россия, Политика, Владимир Путин, Республика Крым, Сочи, Санкт-Петербургский государственный университет
Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию

Песков: Козак подал в отставку с поста замглавы АП по собственному желанию

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Дмитрий Козак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя главы администрации президента по собственному желанию, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"По собственному желанию", — ответил он на соответствующий вопрос.

Козак занимал этот пост с 24 января 2020 года.

В конце августа Владимир Путин подписал указ о мерах по оптимизации структуры администрации президента. Он упразднил два управления: по межрегиональным и культурным связям с зарубежьем и по приграничному сотрудничеству. Вместо них появилось управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Путин назначил Дмитрия Любинского замглавы МИД
18 августа, 17:38

Чем известен Козак

  • Родился 7 ноября 1958 года в селе Бондурово Кировоградской области Украинской ССР. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ) в 1985-м.
  • С 2000-го по 2003-й был Козак замруководителя, а до 2004-го — первым замруководителя администрации президента.
  • С 2004-го по 2007 год — полномочный представитель президента в Южном федеральном округе, затем был министром регионального развития.
  • В октябре 14 октября 2008-го был назначен вице-премьером. Курировал подготовку к Олимпиаде в Сочи, вопросы национальной политики, сферу строительства, архитектуры и ЖКХ, социально-экономическое развитие регионов.
  • С марта 2014 года занимался вопросами, связанными с Крымом и Севастополем, с 2018-го курировал в правительстве промышленность и энергетику.
  • В январе 2020 года снова стал замглавы администрации президента.
  • Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.
Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Путин назначил Ерхова новым послом в Узбекистане
5 сентября, 11:47
 
Дмитрий ПесковДмитрий КозакРоссияПолитикаВладимир ПутинРеспублика КрымСочиСанкт-Петербургский государственный университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала