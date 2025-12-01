Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал сообщения о письме Козака Путину
10:06 01.12.2025 (обновлено: 10:48 01.12.2025)
Песков прокомментировал сообщения о письме Козака Путину
Песков прокомментировал сообщения о письме Козака Путину
2025
Песков прокомментировал сообщения о письме Козака Путину

Песков: в Кремле не знают о письме, которое Козак якобы написал Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о письме, которое бывший замруководителя администрации президента Дмитрий Козак якобы мог написать главе государства Владимиру Путину, уходя в отставку.
"Нет. Ничего не известно", - сообщил Песков RTVI на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о письме Козака президенту.
Ранее Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Козак подал в отставку по собственному желанию.
Экс-заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака
23 сентября, 13:23
23 сентября, 13:23
 
