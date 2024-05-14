https://ria.ru/20240514/putin-1945808268.html
Путин переназначил трех замруководителя администрации
Путин переназначил трех замруководителя администрации - РИА Новости, 14.05.2024
Путин переназначил трех замруководителя администрации
Президент России Владимир Путин переназначил Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко заместителями руководителя администрации,... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T11:40
2024-05-14T11:40
2024-05-14T11:40
политика
россия
владимир путин
дмитрий козак
магомедсалам магомедов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_0:0:2838:1597_1920x0_80_0_0_3509ba3f50b06b246efeff9ebd47561b.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин переназначил Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко заместителями руководителя администрации, сообщается на сайте Кремля. "Своими указами глава государства назначил... Козака Дмитрия Николаевича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации; ... Магомедова Магомедсалама Магомедалиевича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации;... Островенко Владимира Евгеньевича – заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240514/polpredy-1945793878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924888122_156:0:2677:1891_1920x0_80_0_0_b85c5fb7e335d0049adf32cd07d06660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий козак, магомедсалам магомедов
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов
Путин переназначил трех замруководителя администрации
Путин переназначил Козака, Магомедова и Островенко замруководителя администрации