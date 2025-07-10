https://ria.ru/20250710/tseremoniya-2028312381.html

Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом

Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом

Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:10:00+03:00

2025-07-10T11:10:00+03:00

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роман старовойт

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Прощание со Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

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москва, роман старовойт, россия, дмитрий козак, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), политика