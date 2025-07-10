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Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом
Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом
Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:10:00+03:00
2025-07-10T11:10:00+03:00
2025-07-10T11:17:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. Прощание со Старовойтом прошло в Центральной клинической больнице в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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москва, роман старовойт, россия, дмитрий козак, курская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), политика
Москва, Роман Старовойт, Россия, Дмитрий Козак, Курская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Политика
Замруководителя администрации президента Козак простился со Старовойтом
Козак посетил церемонию прощания с экс-министром транспорта Романом Старовойтом