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Путин возложил цветы к памятнику Собчаку - РИА Новости, 19.02.2025
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16:17 19.02.2025 (обновлено: 16:55 19.02.2025)
https://ria.ru/20250219/putin-2000328114.html
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку - РИА Новости, 19.02.2025
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку
Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове,... РИА Новости, 19.02.2025
2025-02-19T16:17:00+03:00
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общество
санкт-петербург
анатолий собчак
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с президентом почтить память Собчака пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава "Сбербанка" Герман Греф, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и другие.Также на мероприятии присутствовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак со своим сыном Платоном.Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.
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Путин у памятника Собчаку в 25-ю годовщину его смерти
Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове, передает корреспондент РИА Новости. Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
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общество, санкт-петербург, анатолий собчак, владимир путин, россия
Общество, Санкт-Петербург, Анатолий Собчак, Владимир Путин, Россия
Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

Путин возложил цветы к памятнику Собчака в 25-ю годовщину его смерти

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с президентом почтить память Собчака пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава "Сбербанка" Герман Греф, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и другие.
Также на мероприятии присутствовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак со своим сыном Платоном.
Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку
 
ОбществоСанкт-ПетербургАнатолий СобчакВладимир ПутинРоссия
 
 
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