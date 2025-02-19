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Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

Путин возложил цветы к памятнику Собчаку - РИА Новости, 19.02.2025

Путин возложил цветы к памятнику Собчаку

Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове,... РИА Новости, 19.02.2025

2025-02-19T16:17:00+03:00

2025-02-19T16:17:00+03:00

2025-02-19T16:55:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове, передает корреспондент РИА Новости.Вместе с президентом почтить память Собчака пришли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, глава "Сбербанка" Герман Греф, заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, бывший глава Минфина и Счетной палаты, советник по корпоративному развитию "Яндекса" Алексей Кудрин и другие.Также на мероприятии присутствовали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак со своим сыном Платоном.Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.В июне 2006 года Путин открыл в Петербурге памятник первому мэру Северной столицы. Он был установлен в сквере на Васильевском острове.

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Путин у памятника Собчаку в 25-ю годовщину его смерти Президент России Владимир Путин в 25-ю годовщину смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака возложил цветы к его памятнику на Васильевском острове, передает корреспондент РИА Новости. Анатолий Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга – сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Анатолий Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 2025-02-19T16:17 true PT0M28S

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общество, санкт-петербург, анатолий собчак, владимир путин, россия