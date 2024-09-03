https://ria.ru/20240903/abkhaziya-1970271316.html

Глава МИД Абхазии призвал улучшать отношения с Россией

Глава МИД Абхазии призвал улучшать отношения с Россией - РИА Новости, 03.09.2024

Глава МИД Абхазии призвал улучшать отношения с Россией

Отношения Абхазии и России необходимо улучшать, считает глава абхазского МИД Сергей Шамба. РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T14:46

2024-09-03T14:46

2024-09-03T14:46

абхазия

россия

москва

сергей шамба

аслан бжания

дмитрий козак

в мире

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СУХУМ, 3 сен – РИА Новости. Отношения Абхазии и России необходимо улучшать, считает глава абхазского МИД Сергей Шамба. "В абхазских соцсетях так много негатива выливается на взаимоотношения России и Абхазии, обрушивается на посла. Это не может не влиять на наши взаимоотношения. Давайте вместе стараться делать так, чтобы взаимоотношения с нашим стратегическим союзником улучшались", - сказал министр в ходе брифинга во вторник. По словам главы МИД, отношения Абхазии и России значительно изменились с 2008 года, когда РФ признала независимость республики. "Я помню, когда было признание, какое в российском обществе было отношение. Этого сегодня нет. Все мы постарались, чтобы такое произошло. Давайте все вместе постараемся как-то исправлять", - сказал Шамба. На прошлой неделе абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили якобы сканы "протокола" состоявшегося в Москве совещания с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Доказательств подлинности "протокола" предоставлено не было. "Протокол" якобы содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, утверждалось что абхазская сторона якобы дала обязательства до 20 сентября 2024 года представить информацию о депутатах парламента Абхазии и лидерах оппозиции, действующих в ущерб интересам России и развитию российско-абхазских отношений, для дальнейшего рассмотрения вопроса лишения их российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования. В понедельник депутаты парламента Абхазии запросили у МИД республики подробности встречи Бжании и Козака.

https://ria.ru/20240826/abkhaziya-1968419684.html

https://ria.ru/20240826/abkhaziya-1968413653.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

абхазия, россия, москва, сергей шамба, аслан бжания, дмитрий козак, в мире