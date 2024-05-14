https://ria.ru/20240514/peskov-1945845376.html

Работа администрации Путина продолжается, заявил Песков

Работа администрации Путина продолжается, заявил Песков - РИА Новости, 14.05.2024

Работа администрации Путина продолжается, заявил Песков

Работа администрации президента России Владимира Путина продолжается, наряду с уже произошедшими назначениями в руководстве возможны также указы о назначении... РИА Новости, 14.05.2024

2024-05-14T13:02

2024-05-14T13:02

2024-05-14T13:03

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

антон вайно

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа администрации президента России Владимира Путина продолжается, наряду с уже произошедшими назначениями в руководстве возможны также указы о назначении или переназначении начальников управлений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Антон Вайно остался главой администрации, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили свои посты. Также президент переназначил Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко заместителями руководителя администрации и назначил новым замглавы администрации Максима Орешкина. Дмитрий Песков также остался заместителем главы администрации и пресс-секретарем президента РФ. "Как вы могли сами заметить, она (администрация - ред.) не расформировывалась, работа продолжается. Еще будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений", - ответил Песков на вопрос о том, окончательно ли сформирована администрация президента.

https://ria.ru/20230925/putin-1898470613.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, антон вайно