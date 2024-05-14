Работа администрации Путина продолжается, заявил Песков
Песков: работа администрации президента продолжается, возможны новые назначения
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Работа администрации президента России Владимира Путина продолжается, наряду с уже произошедшими назначениями в руководстве возможны также указы о назначении или переназначении начальников управлений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Антон Вайно остался главой администрации, его первые заместители Алексей Громов и Сергей Кириенко сохранили свои посты. Также президент переназначил Дмитрия Козака, Магомедсалама Магомедова и Владимира Островенко заместителями руководителя администрации и назначил новым замглавы администрации Максима Орешкина. Дмитрий Песков также остался заместителем главы администрации и пресс-секретарем президента РФ.
"Как вы могли сами заметить, она (администрация - ред.) не расформировывалась, работа продолжается. Еще будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений", - ответил Песков на вопрос о том, окончательно ли сформирована администрация президента.
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