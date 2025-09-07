Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о рабочих обязанностях Козака - РИА Новости, 07.09.2025
12:38 07.09.2025
Песков ответил на вопрос о рабочих обязанностях Козака
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, тогда будут выпущены соответствующие документы, пока их нет, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос издания о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, ранее были упразднены указом главы государства. Ранее Путин упразднил два управления Администрации президента, отвечающих за связи с зарубежными странами. Вместо них появилось одно новое - управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
29 августа, 01:02
 
Дмитрий КозакДмитрий ПесковРоссияПолитика
 
 
