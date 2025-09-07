https://ria.ru/20250907/peskov-2040270166.html

Песков ответил на вопрос о рабочих обязанностях Козака

2025-09-07T12:38:00+03:00

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Когда появится понимание, за что в администрации президента (АП) будет отвечать заместитель руководителя АП Дмитрий Козак, тогда будут выпущены соответствующие документы, пока их нет, сообщил "Ведомостям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ну, это еще предстоит выяснить. Как только станет понятно, будут выпущены соответствующие документы, пока их нет", – сказал Песков, отвечая на вопрос издания о том, что будет Козак курировать в АП, учитывая, что два управления, которые были в зоне его ответственности, ранее были упразднены указом главы государства. Ранее Путин упразднил два управления Администрации президента, отвечающих за связи с зарубежными странами. Вместо них появилось одно новое - управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству.

