В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком
09:24 24.12.2025
В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком
В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком
В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий
политика, россия, дмитрий козак, дмитрий песков, владимир путин, рбк (медиагруппа)
Политика, Россия, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РБК (медиагруппа)
В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком

Песков заявил, что не имеет информации о якобы предложенных Козаком реформах

Дмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 24.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Дмитрий Козак . Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак до ухода с поста якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата.
«
"Не располагаю такой информацией", — сказал Песков РБК в ответ на запрос о предложениях Козака и их оценке.
На прошлой неделе The New York Times сообщила, что до ухода из администрации президента в сентябре 2025 года Козак по предложению президента Владимира Путина якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата. По данным РБК, в плане якобы содержались предложения экономической, судебной и правоохранительной реформ, а также предложение рассмотреть возможность амнистии за ненасильственные преступления.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Обсуждения
Заголовок открываемого материала