В Кремле прокомментировали сообщения о реформах, якобы предложенных Козаком

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о том, что бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак до ухода с поста якобы готовил проекты реформ по улучшению инвестиционного климата.