В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака
23.09.2025
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле не могут сказать о дальнейших рабочих планах бывшего замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Ранее Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Здесь в данном случае я не могу сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича. Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
