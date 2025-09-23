Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака - РИА Новости, 23.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:23 23.09.2025
https://ria.ru/20250923/kreml-2043734233.html
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака - РИА Новости, 23.09.2025
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака
В Кремле не могут сказать о дальнейших рабочих планах бывшего замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. РИА Новости, 23.09.2025
2025-09-23T13:23:00+03:00
2025-09-23T13:23:00+03:00
россия
дмитрий козак
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_3f81a4be2c0c902ea8abe55415b79eb0.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле не могут сказать о дальнейших рабочих планах бывшего замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Ранее Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Здесь в данном случае я не могу сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича. Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
https://ria.ru/20250829/kozak-2038218816.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e03f89e0bd9f723f519bce24c47e4076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий козак, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле ответили на вопрос о дальнейших рабочих планах Козака

Песков: в Кремле не могут сказать о дальнейших рабочих планах Козака

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭкс-заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Экс-заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Экс-заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. В Кремле не могут сказать о дальнейших рабочих планах бывшего замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака.
Ранее Путин освободил Козака от должности замруководителя администрации президента РФ, соответствующий указ был размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Здесь в данном случае я не могу сказать о рабочих планах Дмитрия Николаевича. Наверное, после какого-то отдыха он определится уже с тем, как он будет продолжать дальше свой трудовой путь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
29 августа, 01:02
 
РоссияДмитрий КозакДмитрий ПесковПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала