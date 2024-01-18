Рейтинг@Mail.ru
Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 18.01.2024 (обновлено: 12:46 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/pridnestrove-1922050200.html
Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров
Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024
Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров
Приднестровская проблема могла быть урегулирована еще 20 лет назад, если бы не влияние Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:29
2024-01-18T12:46
приднестровская молдавская республика
в мире
россия
молдавия
сергей лавров
дмитрий козак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910932_0:211:3266:2048_1920x0_80_0_0_e3a8beede19dc66ca20e10f35a683b1d.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приднестровская проблема могла быть урегулирована еще 20 лет назад, если бы не влияние Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вспомните 2003 год, Приднестровье. Тогда РФ тоже выступала с посреднической ролью, и в 2003 году (заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации) Дмитрий Козак, который тогда отвечал за это направление, согласовал и с Кишиневом, и с Тирасполем меморандум, который так и стали называть - "меморандум Козака". Он был парафирован всеми сторонами, и на утро была назначена церемония подписания. И тогдашний президент Молдовы позвонил президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал: "Извините, да, мы все парафировали, но Евросоюз нам запрещает подписывать, говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз". А договор между Тирасполем и Кишиневом, не с Евросоюзом ни в какой степени. То есть 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована", - рассказал Лавров на пресс-конференции.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html
приднестровская молдавская республика
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1d/1918910932_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_848e55f12ebf5145ab7ce6bf86798be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приднестровская молдавская республика, в мире, россия, молдавия, сергей лавров, дмитрий козак
Приднестровская Молдавская Республика, В мире, Россия, Молдавия, Сергей Лавров, Дмитрий Козак
Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров

Лавров: проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкБТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье
БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
БТР 82А ВС РФ на КПП в Приднестровье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приднестровская проблема могла быть урегулирована еще 20 лет назад, если бы не влияние Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вспомните 2003 год, Приднестровье. Тогда РФ тоже выступала с посреднической ролью, и в 2003 году (заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации) Дмитрий Козак, который тогда отвечал за это направление, согласовал и с Кишиневом, и с Тирасполем меморандум, который так и стали называть - "меморандум Козака". Он был парафирован всеми сторонами, и на утро была назначена церемония подписания. И тогдашний президент Молдовы позвонил президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал: "Извините, да, мы все парафировали, но Евросоюз нам запрещает подписывать, говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз". А договор между Тирасполем и Кишиневом, не с Евросоюзом ни в какой степени. То есть 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована", - рассказал Лавров на пресс-конференции.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Лидер Приднестровья призвал Молдавию одуматься и сойти с пути агрессии
5 января, 18:11
 
Приднестровская Молдавская РеспубликаВ миреРоссияМолдавияСергей ЛавровДмитрий Козак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала