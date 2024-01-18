https://ria.ru/20240118/pridnestrove-1922050200.html

Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров

Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2024

Проблему Приднестровья можно было урегулировать 20 лет назад, заявил Лавров

Приднестровская проблема могла быть урегулирована еще 20 лет назад, если бы не влияние Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:29

2024-01-18T12:29

2024-01-18T12:46

приднестровская молдавская республика

в мире

россия

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сергей лавров

дмитрий козак

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Приднестровская проблема могла быть урегулирована еще 20 лет назад, если бы не влияние Евросоюза, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Вспомните 2003 год, Приднестровье. Тогда РФ тоже выступала с посреднической ролью, и в 2003 году (заместитель руководителя администрации Президента Российской Федерации) Дмитрий Козак, который тогда отвечал за это направление, согласовал и с Кишиневом, и с Тирасполем меморандум, который так и стали называть - "меморандум Козака". Он был парафирован всеми сторонами, и на утро была назначена церемония подписания. И тогдашний президент Молдовы позвонил президенту (РФ Владимиру) Путину и сказал: "Извините, да, мы все парафировали, но Евросоюз нам запрещает подписывать, говорит, что там что-то не отражено так, как хочет Евросоюз". А договор между Тирасполем и Кишиневом, не с Евросоюзом ни в какой степени. То есть 20 лет назад приднестровская проблема могла быть урегулирована", - рассказал Лавров на пресс-конференции.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html

приднестровская молдавская республика

россия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

приднестровская молдавская республика, в мире, россия, молдавия, сергей лавров, дмитрий козак