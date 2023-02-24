https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854114633.html

Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой

Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой - РИА Новости, 24.02.2023

Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой

Великобритания ввела санкции в отношении матери олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любови и сына замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака Алексея,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T12:55

2023-02-24T12:55

2023-02-24T12:55

специальная военная операция на украине

экономика

алина кабаева

дмитрий козак

великобритания

россия

украина

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении матери олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любови и сына замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака Алексея, сообщается на сайте британского правительства. Как указывается в заявлении, под санкциями также оказался бизнесмен Борис Белоцерковский. В мае 2022 года МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230219/britaniya-1852994744.html

великобритания

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, алина кабаева, дмитрий козак, великобритания, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии