https://ria.ru/20230224/sanktsii-1854114633.html
Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой
Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой - РИА Новости, 24.02.2023
Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой
Великобритания ввела санкции в отношении матери олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любови и сына замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака Алексея,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T12:55
2023-02-24T12:55
2023-02-24T12:55
специальная военная операция на украине
экономика
алина кабаева
дмитрий козак
великобритания
россия
украина
санкции
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении матери олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любови и сына замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака Алексея, сообщается на сайте британского правительства. Как указывается в заявлении, под санкциями также оказался бизнесмен Борис Белоцерковский. В мае 2022 года МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230219/britaniya-1852994744.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алина кабаева, дмитрий козак, великобритания, россия, украина, санкции, санкции в отношении россии
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Алина Кабаева, Дмитрий Козак, Великобритания, Россия, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
Британия ввела санкции против родных Козака и Кабаевой
Британия ввела санкции против сына Козака, матери Кабаевой и бизнесмена Белоцерковского
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении матери олимпийской чемпионки Алины Кабаевой Любови и сына замглавы администрации Кремля Дмитрия Козака Алексея, сообщается на сайте британского правительства.
Как указывается в заявлении, под санкциями также оказался бизнесмен Борис Белоцерковский.
В мае 2022 года МИД Великобритании внес в санкционный список Алину Кабаеву.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.