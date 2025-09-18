https://ria.ru/20250918/kozak-2042677822.html

Песков ответил на вопрос об отставке Козака

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента. РИА Новости, 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Дмитрий Козак подал в отставку с поста заместителя руководителя администрации президента."Ну, смотрите, мы пока указ не публиковали, указа нет, я могу подтвердить, что, действительно, он подал в отставку. Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку, это действительно так", - сказал Песков журналистам.

