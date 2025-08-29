https://ria.ru/20250829/kozak-2038218816.html
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. О том, что Козак якобы является одним из кандидатов на пост полпреда президента в СЗФО, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. "Мы же никогда кадровые гадания не комментируем", — сказал изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Полномочным представителем президента РФ в СЗФО с ноября 2018 года является Александр Гуцан.
