https://ria.ru/20250829/kozak-2038218816.html

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО - РИА Новости, 29.08.2025

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО

В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T01:02:00+03:00

2025-08-29T01:02:00+03:00

2025-08-29T06:02:00+03:00

политика

россия

сзфо

дмитрий козак

дмитрий песков

александр гуцан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_3f81a4be2c0c902ea8abe55415b79eb0.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. О том, что Козак якобы является одним из кандидатов на пост полпреда президента в СЗФО, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. "Мы же никогда кадровые гадания не комментируем", — сказал изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Полномочным представителем президента РФ в СЗФО с ноября 2018 года является Александр Гуцан.

https://ria.ru/20250506/peskov-2015270730.html

россия

сзфо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, сзфо, дмитрий козак, дмитрий песков, александр гуцан