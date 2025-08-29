Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:02 29.08.2025 (обновлено: 06:02 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/kozak-2038218816.html
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО - РИА Новости, 29.08.2025
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T01:02:00+03:00
2025-08-29T06:02:00+03:00
политика
россия
сзфо
дмитрий козак
дмитрий песков
александр гуцан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_3f81a4be2c0c902ea8abe55415b79eb0.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. О том, что Козак якобы является одним из кандидатов на пост полпреда президента в СЗФО, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники. "Мы же никогда кадровые гадания не комментируем", — сказал изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Полномочным представителем президента РФ в СЗФО с ноября 2018 года является Александр Гуцан.
https://ria.ru/20250506/peskov-2015270730.html
россия
сзфо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766786637_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_e03f89e0bd9f723f519bce24c47e4076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сзфо, дмитрий козак, дмитрий песков, александр гуцан
Политика, Россия, СЗФО, Дмитрий Козак, Дмитрий Песков, Александр Гуцан
В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении Козака в СЗФО

Песков не стал комментировать сообщения о назначении Козака полпредом в СЗФО

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Козак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В Кремле прокомментировали сообщения о возможном назначении заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака на пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.
О том, что Козак якобы является одним из кандидатов на пост полпреда президента в СЗФО, сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.
"Мы же никогда кадровые гадания не комментируем", — сказал изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Полномочным представителем президента РФ в СЗФО с ноября 2018 года является Александр Гуцан.
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
В Кремле прокомментировали кадры с любимым кефиром Путина
6 мая, 13:43
 
ПолитикаРоссияСЗФОДмитрий КозакДмитрий ПесковАлександр Гуцан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала