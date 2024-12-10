https://ria.ru/20241210/abkhaziya-1988358266.html

Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения

Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения - РИА Новости, 10.12.2024

Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения

Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:25

2024-12-10T12:25

2024-12-10T12:25

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь, предоставление которой было заморожено с 1 сентября из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой. "Как темы вот этого документа, который был подготовлен и реакция Абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на просьбу Бганбы. Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электроэнергии по коммерческой цене. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии. Эти меры были обозначены в протоколе встречи заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с экс-президентом Абхазии Асланом Бжания от 19 августа 2024 года. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, абхазия, москва, дмитрий песков, валерий бганба, дмитрий козак, в мире