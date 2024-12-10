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Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения - РИА Новости, 10.12.2024
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12:25 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/abkhaziya-1988358266.html
Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения
Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения - РИА Новости, 10.12.2024
Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения
Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:25
2024-12-10T12:25
россия
абхазия
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь, предоставление которой было заморожено с 1 сентября из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой. "Как темы вот этого документа, который был подготовлен и реакция Абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на просьбу Бганбы. Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электроэнергии по коммерческой цене. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии. Эти меры были обозначены в протоколе встречи заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с экс-президентом Абхазии Асланом Бжания от 19 августа 2024 года. -0-
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россия, абхазия, москва, дмитрий песков, валерий бганба, дмитрий козак, в мире
Россия, Абхазия, Москва, Дмитрий Песков, Валерий Бганба, Дмитрий Козак, В мире
Россия продолжит обсуждать с Абхазией вопросы соцобеспечения

Песков: РФ постоянно обсуждает с Абхазией соцобеспечение и продолжит это делать

© Sputnik / Елена НездоровинаГраница России и Абхазии
Граница России и Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Sputnik / Елена Нездоровина
Граница России и Абхазии. Архивное фото
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Россия постоянно обсуждает с Абхазией все темы, связанные с соцобеспечением жителей республики, и продолжит это делать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба заявил, что обратился к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь, предоставление которой было заморожено с 1 сентября из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой.
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"Как темы вот этого документа, который был подготовлен и реакция Абхазского парламента на этот документ, так и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Россия будет реагировать на просьбу Бганбы.
Россия с 1 сентября 2024 года приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электроэнергии по коммерческой цене. Все это произошло из-за невыполнения абхазской стороной обязательств, взятых на себя в рамках гармонизации законодательств РФ и Абхазии. Эти меры были обозначены в протоколе встречи заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака с экс-президентом Абхазии Асланом Бжания от 19 августа 2024 года. -0-
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РоссияАбхазияМоскваДмитрий ПесковВалерий БганбаДмитрий КозакВ мире
 
 
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