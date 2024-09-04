https://ria.ru/20240904/abkhaziya-1970455479.html
В Абхазии заявили о приостановке Россией социально-экономической помощи
В Абхазии заявили о приостановке Россией социально-экономической помощи - РИА Новости, 04.09.2024
В Абхазии заявили о приостановке Россией социально-экономической помощи
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:12
2024-09-04T11:12
2024-09-04T11:18
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СУХУМ, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи республике. На прошлой неделе абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили якобы сканы "протокола" состоявшегося в Москве совещания с участием президента Абхазии Аслана Бжании и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака. Доказательств подлинности "протокола" предоставлено не было. "Протокол" якобы содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования. "С первого сентября приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", - сказал Шамба в ходе брифинга. При этом он признал, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств. "Вопросы, которые стоят в распространившемся документе, неоднократно озвучивались на различных встречах, начиная со встречи президента Абхазии в администрации президента России, вице-президента, главы администрации президента, спикера парламента Абхазии, депутатов парламента. Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств, взятых на себя, может повлечь за собой определенные санкции", - сказал глава абхазского МИД.
https://ria.ru/20240826/abkhaziya-1968419684.html
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абхазия, россия, москва, сергей шамба, аслан бжания, дмитрий козак, в мире
Абхазия, Россия, Москва, Сергей Шамба, Аслан Бжания, Дмитрий Козак, В мире
В Абхазии заявили о приостановке Россией социально-экономической помощи
Глава МИД Абхазии Шамба: Россия частично приостановила финансирование соцпомощи
СУХУМ, 4 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи республике.
На прошлой неделе абхазские оппозиционные Telegram-каналы распространили якобы сканы "протокола" состоявшегося в Москве
совещания с участием президента Абхазии Аслана Бжании
и заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака
. Доказательств подлинности "протокола" предоставлено не было. "Протокол" якобы содержит информацию о том, что российская сторона намерена остановить финансирование программ в республике до ратификации Абхазией соглашения о взаимном признании судебных решений, принятии закона об апартаментах, а также о льготах для иностранных инвесторов. Кроме того, абхазские власти должны предоставить сведения о депутатах парламента и лидерах оппозиции, которых можно лишить российского гражданства. Администрация президента Абхазии позже опровергла наличие этого требования.
"С первого сентября приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. Это, очевидно, первые такие шаги. Кроме того, стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам", - сказал Шамба в ходе брифинга.
При этом он признал, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали о возможных последствиях неисполнения обязательств.
"Вопросы, которые стоят в распространившемся документе, неоднократно озвучивались на различных встречах, начиная со встречи президента Абхазии в администрации президента России, вице-президента, главы администрации президента, спикера парламента Абхазии, депутатов парламента. Речь шла о том, что невыполнение нами обязательств, взятых на себя, может повлечь за собой определенные санкции", - сказал глава абхазского МИД.