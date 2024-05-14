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Биография Сергея Кириенко - РИА Новости, 14.05.2024
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13:39 14.05.2024
https://ria.ru/20240514/kirienko-1945860279.html
Биография Сергея Кириенко
Биография Сергея Кириенко - РИА Новости, 14.05.2024
Биография Сергея Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко родился 26 июля 1962 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне... РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T13:39
2024-05-14T13:39
справки
сергей кириенко
россия
сухум
горький
борис ельцин
владимир кириенко
союз правых сил
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко родился 26 июля 1962 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия).В 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта), в 1993 году – Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).В 1984-1986 годах проходил службу в рядах Советской Армии.С 1986 по 1990 год работал мастером на судостроительном заводе "Красное Сормово" в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). Был заместителем секретаря, секретарем комитета ВЛКСМ завода "Красное Сормово".В 1990-1992 годах – депутат Горьковского областного совета народных депутатов.В 1992-1993 годах был генеральным директором молодежного концерна АМК.С 1993 по 1996 год – председатель правления банка "Гарантия".В 1996-1997 годах занимал пост президента государственной нефтяной компании "НОРСИ-ойл". В мае 1997 года Сергей Кириенко был назначен первым заместителем министра топлива и энергетики РФ.С ноября 1997 года – министр топлива и энергетики РФ.С марта 1998 года – первый вице-премьер, исполняющий обязанности премьер-министра РФ. 24 апреля 1998 года Сергей Кириенко был назначен председателем правительства РФ. 23 августа 1998 года указом президента РФ Бориса Ельцина правительство Кириенко было отправлено в отставку в полном составе.В декабре 1998 года Кириенко возглавил Общероссийское общественное политическое движение "Новая сила".В 1999 году – сопредседатель и лидер избирательного блока "Союз правых сил".19 декабря 1999 года Сергей Кириенко был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Стал лидером фракции "Союз правых сил" в Государственной Думе третьего созыва. В мае 2000 года Кириенко был назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.В 2001-2005 годах по совместительству возглавлял Государственную комиссию по химическому разоружению РФ.В ноябре 2005 года Сергей Кириенко распоряжением правительства РФ был назначен руководителем Федерального агентства по атомной энергии.12 декабря 2007 года указом президента РФ был назначен генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Занимал эту должность до 2016 года.С 5 октября 2016 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. 13 июня 2018 года был переназначен на эту должность. 14 мая 2024 года Сергей Кириенко вновь был переназначен на должность первого заместителя руководителя администрации президента России.Председатель наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом", председатель наблюдательного совета общества "Знание", председатель наблюдательного совета АНО "Большая перемена" – организатора Всероссийского конкурса "Большая перемена". Сергей Кириенко – сопредседатель Российского Союза боевых искусств, председатель президиума Национального совета айкидо России (с 2005 года), обладатель 6 дана по айкидо.Герой России (2018).Награжден орденом Почета (2005), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), Почетной грамотой президента РФ (2016).Сергей Кириенко женат, у него трое детей. Сын Владимир Кириенко с 2021 года — гендиректор VK. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, сергей кириенко, россия, сухум, горький, борис ельцин, владимир кириенко, союз правых сил, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Справки, Сергей Кириенко, Россия, Сухум, Горький, Борис Ельцин, Владимир Кириенко, Союз Правых Сил, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"

Биография Сергея Кириенко

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Владиленович Кириенко родился 26 июля 1962 года в городе Сухуми Абхазской АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия).
В 1984 году окончил Горьковский институт инженеров водного транспорта (ныне Волжский государственный университет водного транспорта), в 1993 году – Академию народного хозяйства при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).
В 1984-1986 годах проходил службу в рядах Советской Армии.
С 1986 по 1990 год работал мастером на судостроительном заводе "Красное Сормово" в городе Горьком (ныне – Нижний Новгород). Был заместителем секретаря, секретарем комитета ВЛКСМ завода "Красное Сормово".
В 1990-1992 годах – депутат Горьковского областного совета народных депутатов.
В 1992-1993 годах был генеральным директором молодежного концерна АМК.
С 1993 по 1996 год – председатель правления банка "Гарантия".
В 1996-1997 годах занимал пост президента государственной нефтяной компании "НОРСИ-ойл".
В мае 1997 года Сергей Кириенко был назначен первым заместителем министра топлива и энергетики РФ.
С ноября 1997 года – министр топлива и энергетики РФ.
С марта 1998 года – первый вице-премьер, исполняющий обязанности премьер-министра РФ.
24 апреля 1998 года Сергей Кириенко был назначен председателем правительства РФ. 23 августа 1998 года указом президента РФ Бориса Ельцина правительство Кириенко было отправлено в отставку в полном составе.
В декабре 1998 года Кириенко возглавил Общероссийское общественное политическое движение "Новая сила".
В 1999 году – сопредседатель и лидер избирательного блока "Союз правых сил".
19 декабря 1999 года Сергей Кириенко был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Стал лидером фракции "Союз правых сил" в Государственной Думе третьего созыва.
В мае 2000 года Кириенко был назначен полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе.
В 2001-2005 годах по совместительству возглавлял Государственную комиссию по химическому разоружению РФ.
В ноябре 2005 года Сергей Кириенко распоряжением правительства РФ был назначен руководителем Федерального агентства по атомной энергии.
12 декабря 2007 года указом президента РФ был назначен генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Занимал эту должность до 2016 года.
С 5 октября 2016 года – первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации. 13 июня 2018 года был переназначен на эту должность.
14 мая 2024 года Сергей Кириенко вновь был переназначен на должность первого заместителя руководителя администрации президента России.
Председатель наблюдательного совета Госкорпорации "Росатом", председатель наблюдательного совета общества "Знание", председатель наблюдательного совета АНО "Большая перемена" – организатора Всероссийского конкурса "Большая перемена".
Сергей Кириенко – сопредседатель Российского Союза боевых искусств, председатель президиума Национального совета айкидо России (с 2005 года), обладатель 6 дана по айкидо.
Герой России (2018).
Награжден орденом Почета (2005), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), Почетной грамотой президента РФ (2016).
Сергей Кириенко женат, у него трое детей. Сын Владимир Кириенко с 2021 года — гендиректор VK.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСергей КириенкоРоссияСухумГорькийБорис ЕльцинВладимир КириенкоСоюз Правых СилГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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