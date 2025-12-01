В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи

«

"Открытие представительства позволит общаться с такими же инициативными людьми, коллегами из Российской Федерации. Эта коммуникация позволит сблизить людей, молодежь, тех, за кем наше будущее. Это уникальный центр", - заявил президент Абхазии Бадра Гунба после церемонии открытия.