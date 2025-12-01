https://ria.ru/20251201/suhum-2058984077.html
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.12.2025
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
Официальное открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия прошло в понедельник в Сухуме, основной задачей... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:02:00+03:00
2025-12-01T17:02:00+03:00
2025-12-01T17:03:00+03:00
абхазия
россия
сухум
сергей кириенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058982631_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_fa97ed61b9efa65a360de94b0a8e79f3.jpg
https://ria.ru/20251201/kirienko-2058981031.html
https://ria.ru/20251025/kirienko-2050607800.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058982631_0:0:1193:894_1920x0_80_0_0_456278bb9d79d5ae1d63b74d5985c57d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, сухум, сергей кириенко, владимир путин
Абхазия, Россия, Сухум, Сергей Кириенко, Владимир Путин
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
В Сухуме прошло официальное открытие представительства ДВФМ
СУХУМ, 1 дек - РИА Новости. Официальное открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия прошло в понедельник в Сухуме, основной задачей представительства станет развитие российско-абхазского сотрудничества в сфере молодёжной политики, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие представительства ДВФМ прошло в понедельник в Сухуме
, в нем приняли участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
, гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
«
"Открытие представительства позволит общаться с такими же инициативными людьми, коллегами из Российской Федерации. Эта коммуникация позволит сблизить людей, молодежь, тех, за кем наше будущее. Это уникальный центр", - заявил президент Абхазии Бадра Гунба после церемонии открытия.
В рамках открытия представительства в новом пространстве прошли мастер-классы, лекции и гастрономический фестиваль. Также ресурсный молодежный центр Росмолодежи провел игру по социальному проектированию.
В одной из аудиторий пространства представительства ДВФМ в Абхазии
можно увидеть цитаты президента России Владимира Путина
и президента Абхазии Бадры Гунбы.
Проектные офисы ДВФМ на данный момент функционируют уже в 114 странах, они сформированы из числа общественных организаций и молодежных сообществ, которые заинтересованы в развитии международного молодежного диалога.