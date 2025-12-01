Рейтинг@Mail.ru
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
17:02 01.12.2025 (обновлено: 17:03 01.12.2025)
https://ria.ru/20251201/suhum-2058984077.html
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.12.2025
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи
Официальное открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия прошло в понедельник в Сухуме, основной задачей... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T17:02:00+03:00
2025-12-01T17:03:00+03:00
абхазия, россия, сухум, сергей кириенко, владимир путин
Абхазия, Россия, Сухум, Сергей Кириенко, Владимир Путин
В Сухуме открыли представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи

В Сухуме прошло официальное открытие представительства ДВФМ

© Sputnik / Томас ТхайцукПредставительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия
Представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
Представительство дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия
СУХУМ, 1 дек - РИА Новости. Официальное открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия прошло в понедельник в Сухуме, основной задачей представительства станет развитие российско-абхазского сотрудничества в сфере молодёжной политики, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие представительства ДВФМ прошло в понедельник в Сухуме, в нем приняли участие президент Республики Абхазия Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, гендиректор президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи
Вчера, 16:52
«
"Открытие представительства позволит общаться с такими же инициативными людьми, коллегами из Российской Федерации. Эта коммуникация позволит сблизить людей, молодежь, тех, за кем наше будущее. Это уникальный центр", - заявил президент Абхазии Бадра Гунба после церемонии открытия.
В рамках открытия представительства в новом пространстве прошли мастер-классы, лекции и гастрономический фестиваль. Также ресурсный молодежный центр Росмолодежи провел игру по социальному проектированию.
В одной из аудиторий пространства представительства ДВФМ в Абхазии можно увидеть цитаты президента России Владимира Путина и президента Абхазии Бадры Гунбы.
Проектные офисы ДВФМ на данный момент функционируют уже в 114 странах, они сформированы из числа общественных организаций и молодежных сообществ, которые заинтересованы в развитии международного молодежного диалога.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Кириенко рассказал, кто будет освещать Всемирный фестиваль молодежи
25 октября, 19:18
 
АбхазияРоссияСухумСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
