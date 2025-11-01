В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Миус-фронт"

"Это символ подвига наших земляков-шахтеров, которые стояли насмерть на этих рубежах в годы Великой Отечественной войны. Очень символично, что мы открываем мемориал в Год защитника Отечества. Это говорит о том, что наша Луганщина бережно хранит память о наших героях-защитниках родной земли. Сегодня потомки тех солдат-горняков стали преемниками боевой славы дедов и прадедов. Тогда, в 2014 году, не раздумывая, отправились на защиту Донбасса от украинских неонацистов, и сейчас они с честью сражаются с врагом на полях специальной военной операции", - сказал глава ЛНР на церемонии открытия мемориального комплекса.