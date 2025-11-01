Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Миус-фронт"
15:36 01.11.2025 (обновлено: 17:02 01.11.2025)
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Миус-фронт"
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Миус-фронт"
Торжественная церемония открытия мемориального комплекса "Миус-фронт" прошла в Красном Луче в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 01.11.2025
В ЛНР открыли восстановленный мемориал "Миус-фронт"

КРАСНЫЙ ЛУЧ (ЛНР), 1 ноя - РИА Новости. Торжественная церемония открытия мемориального комплекса "Миус-фронт" прошла в Красном Луче в Луганской Народной Республике.
В церемонии приняли участие первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник и заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.
«
"Дорогие луганчане, для нас действительно особая честь и особый смысл сегодня стоять на этом легендарном месте. Мы выполнили поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина не просто о возрождении мемориала "Миус-фронт", По сути, это создание нового уникального мемориала на этом святом месте. Да, полностью возрождено и восстановлено все то, что было создано в 1967 году. Но сегодня это новый мемориал. Мемориал, который соединяет в себе всю значимость Донбасса для России и российской истории", - сказал Кириенко в своей торжественной речи на церемонии открытия мемориала.
Кириенко поблагодарил Российское военно-историческое общество, которое уже не первый год возрождает в Донбассе места славы и гордости России.
"Это символ подвига наших земляков-шахтеров, которые стояли насмерть на этих рубежах в годы Великой Отечественной войны. Очень символично, что мы открываем мемориал в Год защитника Отечества. Это говорит о том, что наша Луганщина бережно хранит память о наших героях-защитниках родной земли. Сегодня потомки тех солдат-горняков стали преемниками боевой славы дедов и прадедов. Тогда, в 2014 году, не раздумывая, отправились на защиту Донбасса от украинских неонацистов, и сейчас они с честью сражаются с врагом на полях специальной военной операции", - сказал глава ЛНР на церемонии открытия мемориального комплекса.
Гости церемонии зажгли Вечный огонь, привезенный из Александровского сада в Кремле, и возложили цветы в память о погибших советских воинах на данном рубеже "Миус-фронта".
Мемориальный комплекс "Миус-фронт" был создан в 1967 году в районе города Красный Луч на месте, где в годы Великой Отечественной войны была одноимённая оборонительная линия.
Луганская Народная РеспубликаДонбассКрасный ЛучСергей КириенкоЛеонид ПасечникНиколай ОвсиенкоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
