Кириенко дал старт конкурсу "Лидеры России"

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт шестому сезону конкурса "Лидеры России", который впервые пройдет в командном формате.

"Серьезные задачи решаются командой. <...> Только что у нас состоялось заседание наблюдательного совета конкурса, который одобрил новые правила конкурса, по которым в этом сезоне соревнования будут проходить не между личностями, а между командами", — сказал Кириенко в ходе пресс-конференции, посвященной старту шестого сезона конкурса управленцев.

В конкурсе предусмотрены четыре направления: управленческие команды корпораций, государственные управленческие команды, управленческие команды организаций, сборные управленческие команды. Участники должны иметь управленческий опыт не менее двух лет, а максимальный возраст конкурсантов в этом году составляет 55 лет.

Кириенко также отметил, что победители прошлых сезонов смогут снова принять участие в составе команд.

"До сих пор у нас всегда действовало правило, что победители предыдущих сезонов "Лидеров России" участвовать не могут. Сейчас мы это правило снимаем, потому что нечестно запретить победителю предыдущего сезона стать одним из участников команды. Пожалуйста, победители предыдущих сезонов могут формировать свои команды и приходить с этими командами на конкурс", — подчеркнул Кириенко.

Главным призом в новом сезоне конкурса станет специализированная программа повышения квалификации от Высшей школы государственного управления, которая была разработана аналогично программе "Школы губернаторов". Победители будут учиться под руководством глав федеральных органов власти и крупнейших компаний.