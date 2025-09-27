https://ria.ru/20250927/atom-2044807114.html
Атомная отрасль стала предметом гордости России, заявил Кириенко
Атомная отрасль стала предметом национальной гордости России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. РИА Новости, 27.09.2025
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Атомная отрасль стала предметом национальной гордости России, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Атомная отрасль, конечно, предмет национальной гордости, абсолютно точно. И с точки зрения ядерного щита, ядерно-оружейного комплекса, который обеспечивает гарантию безопасности и суверенитета нашей страны, и с точки зрения истории возникновения атомной отрасли, потому что это такой подвиг и концентрация усилий всей страны, когда реализовывался советский атомный проект", - сказал Кириенко журналистам в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые" общества "Знание". Он подчеркнул, что атомная отрасль стала предметом национальной гордости и с точки зрения реализации атомного проекта в науке, экономике и обычной жизни. "Те же атомные ледоколы, ядерная медицина. И, конечно, очень важно было показать новому поколению, а все марафоны "Знания", они, конечно, в первую очередь для детей и молодежи, как важно было им показать, сколько всего впереди", - отметил Кириенко. Международной марафон "Знание. Первые" приурочен к 80-летию атомной промышленности России. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
