Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении
Специальная военная операция на Украине
 
18:43 01.11.2025 (обновлено: 19:38 01.11.2025)
Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении
Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении
Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин вручили награды военнослужащим, освобождающим территорию республики. РИА Новости, 01.11.2025
2025
Награждение бойцов, освобождающих ДНР на Красноармейском направлении
Кириенко и Пушилин наградили бойцов, освобождающих ДНР на Красноармейском направлении, видео публикует глава республики.
Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении

Кириенко и Пушилин наградили бойцов 5-й отдельной гвардейской бригады

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин вручили награды военнослужащим, освобождающим территорию республики.
"Посетили командные пункты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, которые освобождают территорию Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении", — написал Пушилин в Telegram-канале.
Бойцам вручили:
  • три Звезды Героя Донецкой Народной Республики;
  • два знака отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени с мечами;
  • два Георгиевских креста IV степени;
  • медаль "За храбрость" IV степени;
  • медаль "За отвагу".
Глава региона отметил, что фронт планомерно сдвигается, оттесняя противника, в том числе и благодаря военнослужащих этого подразделения, а сами бойцы при этом обладают высоким боевым духом.
"Своими героическими и мужественными подвигами вносят неоценимый вклад в нашу будущую Победу", — добавил Пушилин.
Он подчеркнул, что смелые решительные действия личного состава бригады вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск на Западном и Северо-западном направлениях.
Успехи на фронте

В понедельник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова, блокировав до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.
Бойцы "Запада", в свою очередь, овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных. Также армия на 70 процентов освободила Волчанск и завершает бои за Ямполь.
В конце августа Герасимов сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики и 79 процентов Донецкой Народной Республики.
