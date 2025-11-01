Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин вручили награды военнослужащим, освобождающим территорию республики.
"Посетили командные пункты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы Донецкой Народной Республики Александра Владимировича Захарченко, которые освобождают территорию Донецкой Народной Республики на Красноармейском направлении", — написал Пушилин в Telegram-канале.
Бойцам вручили:
- три Звезды Героя Донецкой Народной Республики;
- два знака отличия "За заслуги перед Донецкой Народной Республикой" III степени с мечами;
- два Георгиевских креста IV степени;
- медаль "За храбрость" IV степени;
- медаль "За отвагу".
Глава региона отметил, что фронт планомерно сдвигается, оттесняя противника, в том числе и благодаря военнослужащих этого подразделения, а сами бойцы при этом обладают высоким боевым духом.
«
"Своими героическими и мужественными подвигами вносят неоценимый вклад в нашу будущую Победу", — добавил Пушилин.
Он подчеркнул, что смелые решительные действия личного состава бригады вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск на Западном и Северо-западном направлениях.
Успехи на фронте
В понедельник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что группировка "Центр" завершила окружение противника в районе Красноармейска и Димитрова, блокировав до 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.
Бойцы "Запада", в свою очередь, овладели переправой через реку Оскол и взяли в кольцо Купянск, где находятся около пяти тысяч украинских военных. Также армия на 70 процентов освободила Волчанск и завершает бои за Ямполь.
В конце августа Герасимов сообщал, что российские войска освободили 99,7 процента территории Луганской Народной Республики и 79 процентов Донецкой Народной Республики.
