19:18 25.10.2025
Кириенко рассказал, кто будет освещать Всемирный фестиваль молодежи
Дирекция, которая будет заниматься информационным освещением Всемирного фестиваля молодежи в августе 2026 года в Красноярске, будет на 100% сформирована из...
россия
красноярск
сергей кириенко
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
россия
красноярск
россия, красноярск, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Россия, Красноярск, Сергей Кириенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Кириенко рассказал, кто будет освещать Всемирный фестиваль молодежи

Кириенко: Всемирный фестиваль молодежи будут освещать участники сообщества "ШУМ"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дирекция, которая будет заниматься информационным освещением Всемирного фестиваля молодежи в августе 2026 года в Красноярске, будет на 100% сформирована из участников сообщества "ШУМ", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Друзья, важнейшее решение в том, что единогласно приняли решение: всю дирекцию, которая будет заниматься информационным освещением, коммуникацией, информационной политикой на Всемирном фестивале молодежи, на 100% сформировать из участников сообщества "ШУМ", - сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Путин отметил активность молодежи на слете Всемирного фестиваля молодежи
18 сентября, 21:53
Первый заместитель руководителя администрации выразил уверенность, что профессионализма, мастерства и горящих глаз участников проекта хватит, чтобы гости со всего мира, а их порядка 190 стран, почувствовали, что такое молодое профессиональное сообщество журналистов, блогеров, представителей современного информационного сообщества и пространства РФ.
Организаторами "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "ШУМ". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".
Торжественная церемония награждения Всероссийской молодежной премии ШУМ - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
В Национальном центре "Россия" наградили победителей премии "ШУМ"
5 декабря 2024, 00:01
 
РоссияКрасноярскСергей КириенкоФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
