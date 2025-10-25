Кириенко рассказал, кто будет освещать Всемирный фестиваль молодежи

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дирекция, которая будет заниматься информационным освещением Всемирного фестиваля молодежи в августе 2026 года в Красноярске, будет на 100% сформирована из участников сообщества "ШУМ", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Друзья, важнейшее решение в том, что единогласно приняли решение: всю дирекцию, которая будет заниматься информационным освещением, коммуникацией, информационной политикой на Всемирном фестивале молодежи, на 100% сформировать из участников сообщества "ШУМ", - сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".
Первый заместитель руководителя администрации выразил уверенность, что профессионализма, мастерства и горящих глаз участников проекта хватит, чтобы гости со всего мира, а их порядка 190 стран, почувствовали, что такое молодое профессиональное сообщество журналистов, блогеров, представителей современного информационного сообщества и пространства РФ.
Организаторами "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительство Калининградской области в лице АНО "Молодежный центр "ШУМ". Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети".
