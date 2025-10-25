Кириенко рассказал, кто будет освещать Всемирный фестиваль молодежи

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Дирекция, которая будет заниматься информационным освещением Всемирного фестиваля молодежи в августе 2026 года в Красноярске, будет на 100% сформирована из участников сообщества "ШУМ", заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.