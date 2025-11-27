"Театральный бульвар" и "Интервидение" номинировали на премию

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Финалистами национальной премии Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие" стали I Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде, международный фестиваль "Театральный бульвар" в Москве и международный музыкальный конкурс "Интервидение", сообщил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.