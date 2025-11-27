"Театральный бульвар" и "Интервидение" номинировали на премию

МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Финалистами национальной премии Russian Creative Awards в номинации "Креативное событие" стали I Международная биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде, международный фестиваль "Театральный бульвар" в Москве и международный музыкальный конкурс "Интервидение", сообщил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский.
"В номинации "Креативное событие" (в финал вышли - ред.) I Международная биеннале экологического искусства, Нижний Новгород; международный открытый фестиваль "Театральный бульвар 2025", Москва, международный музыкальный конкурс "Интервидение", - объявил он на пресс-конференции, которая прошла в четверг.
Инициатором создания премии стал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По словам Журавского, он отреагировал на желание создать кросс-индустриальную профессиональную премию, которая будет охватывать все сферы креативных индустрий и станет общепризнанной - привлекающей лидеров индустрий: крупные медиахолдинги, представителей региональных проектных команд и персон, которые ассоциируются с той или иной креативной индустрией в России. Так, за последние пять лет было получено более 6 тысяч заявок.
За звание главного креативного региона поборются Челябинская и Тюменская области и Республика Башкортостан, а за звание креативной столицы - Юрьевец в Ивановской области, Альметьевск в Республике Татарстан и Выкса в Нижегородской области. В номинации "Культурный код" представлены проекты "Друзья Петербурга", "Русское чаепитие", сериал "Подслушано в Рыбинске", а в номинации "Креативные компетенции в креономике" - Академия гостеприимства "Космо Групп", Лаборатория креативных индустрий "Сколково", проект "Глобал Креатив Хаб".
Номинантами в категории "Креативная интеграция" стали госкорпорация "Росатом" за музей "Атом", компания "Алроса" за единый ресурсный центр Республики Саха (Якутия) и за "Арктическую креативную академию", фонд Андрея Емельниченко за паблик арт-фестиваль "Смена". В номинация "Агрокриономика" в финал вышли проекты "Парижская неделя моды" в Челябинской области, "Не может быть или приключения забавы" в Москве, "Арт-резиденция "Москага" в Краснодарском крае.
На звание лучшей креативной инновации номинированы ИИ-помощник "ГигаЧат" от Сбера, проект Nikolay Ironov студии Артемия Лебедева и экосистема "Майкрос". В номинации "Креативный тренд" представлены "Мордовский мореный дуб", система импо-контента национальной медиагруппы "Как тренд" и My Matreshka. Финалистами премии в номинации "Импульс воздействия" стали сериал "Ландыши. Такая нежная любовь", международный фестиваль детского семейного кино и анимации "Медвежонок", креативный кластер "Квадрат", а в номинации "Глобальная креаномика" - Московский кластер видеоигр и анимации, международный форум креативных индустрий "Сделано на Дальнем Востоке", институт развития городов "Полис".
Торжественная церемония награждения состоится 1 декабря в концертном зале "Зарядье" в Москве. Ведущими церемонии выступят президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш и гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.