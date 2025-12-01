Рейтинг@Mail.ru
Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи - РИА Новости, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 01.12.2025
https://ria.ru/20251201/kirienko-2058981031.html
Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи
Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи - РИА Новости, 01.12.2025
Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пригласил абхазскую молодежь в Россию в 2026 году на Международный фестиваль... РИА Новости, 01.12.2025
2025-12-01T16:52:00+03:00
2025-12-01T16:52:00+03:00
россия
сухум
абхазия
сергей кириенко
григорий гуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_be76dd1f2a56c7b0ec5a1baa8dbbcaa3.jpg
https://ria.ru/20250222/abkhaziya-2000992815.html
россия
сухум
абхазия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921445650_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_ce5ce15d595d03a3661b925b335bdf9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сухум, абхазия, сергей кириенко, григорий гуров
Россия, Сухум, Абхазия, Сергей Кириенко, Григорий Гуров
Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи

Кириенко пригласил молодежь Абхазии в Россию на Международный фестиваль молодежи

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 1 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пригласил абхазскую молодежь в Россию в 2026 году на Международный фестиваль молодежи.
В понедельник в Сухуме состоялось официальное открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия. На открытии присутствовал президент Абхазии Бадра Гунба и Кириенко. Вместе они осмотрели представительство и прошлись по гастрономической ярмарке, организованной студентами Абхазского государственного университета.
"Ребята, ждём вас на фестивале (молодежи - ред.) в следующем году в России", - сказал Кириенко, обращаясь к абхазской молодежи, присутствовавшей на открытии представительства.
В апреле руководитель Росмолодежи Григорий Гуров объявил, что в 2026 году в Красноярске состоится Международный фестиваль молодежи. Регион примет 14 тысяч гостей от 14 до 35 лет из 180 стран.
Главная цель Международного фестиваля молодежи – демонстрация возможностей и потенциала России в сфере международного молодежного сотрудничества, укрепление положительного объективного образа страны, как государства, которое сохраняет общечеловеческие идеалы и защищающего идею укрепления многополярного мира.
Администрация президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
В Кремле рассказали о программах для талантливых детей из Абхазии
22 февраля, 14:19
 
РоссияСухумАбхазияСергей КириенкоГригорий Гуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала