Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи

СУХУМ, 1 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пригласил абхазскую молодежь в Россию в 2026 году на Международный фестиваль молодежи.

"Ребята, ждём вас на фестивале (молодежи - ред.) в следующем году в России", - сказал Кириенко, обращаясь к абхазской молодежи, присутствовавшей на открытии представительства.