Кириенко пригласил молодежь Абхазии на Международный фестиваль молодежи

СУХУМ, 1 дек - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко пригласил абхазскую молодежь в Россию в 2026 году на Международный фестиваль молодежи.
В понедельник в Сухуме состоялось официальное открытие представительства дирекции Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ) в Республике Абхазия. На открытии присутствовал президент Абхазии Бадра Гунба и Кириенко. Вместе они осмотрели представительство и прошлись по гастрономической ярмарке, организованной студентами Абхазского государственного университета.
"Ребята, ждём вас на фестивале (молодежи - ред.) в следующем году в России", - сказал Кириенко, обращаясь к абхазской молодежи, присутствовавшей на открытии представительства.
В апреле руководитель Росмолодежи Григорий Гуров объявил, что в 2026 году в Красноярске состоится Международный фестиваль молодежи. Регион примет 14 тысяч гостей от 14 до 35 лет из 180 стран.
Главная цель Международного фестиваля молодежи – демонстрация возможностей и потенциала России в сфере международного молодежного сотрудничества, укрепление положительного объективного образа страны, как государства, которое сохраняет общечеловеческие идеалы и защищающего идею укрепления многополярного мира.
