Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
14:08 10.11.2025 (обновлено: 15:00 10.11.2025)
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
Фонд "Защитники Отечества" открыл свой первый муниципальный отдел, учреждение появилось в Реутове Московской области и будет принимать ветеранов из ближайших... РИА Новости, 10.11.2025
общество
реутов
московская область (подмосковье)
россия
анна цивилева
сергей кириенко
реутов
московская область (подмосковье)
россия
общество, реутов, московская область (подмосковье), россия, анна цивилева, сергей кириенко
Общество, Реутов, Московская область (Подмосковье), Россия, Анна Цивилева, Сергей Кириенко
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове

Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открыли в подмосковном Реутове

© Фото : пресс-службы администрации городского округа РеутовПервый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
Первый муниципальный отдел Защитников Отечества открылся в Реутове - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
© Фото : пресс-службы администрации городского округа Реутов
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" открыл свой первый муниципальный отдел, учреждение появилось в Реутове Московской области и будет принимать ветеранов из ближайших Балашихи, Люберец и Королева, сообщили в пресс-службе фонда.
"Первый в России муниципальный отдел фонда "Защитники Отечества" открыт в Реутове Московской области на базе МФЦ. Отдел будет принимать ветеранов специальной военной операции из соседних муниципальных образований: Балашихи, Люберец и Королева", - говорится в сообщении.
По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ, председателя фонда Анны Цивилевой, которые приводит пресс-служба, "Защитники Отечества" хотят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам и их родным.
"Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО", – отметила Цивилева.
Инициативу создания отделов в крупных муниципалитетах поддержал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" 20 октября. В качестве пилотных регионов были выбраны Московская область, Донецкая и Луганская народные республики.
Общество
 
 
