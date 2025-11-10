Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове

Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове

© Фото : пресс-службы администрации городского округа Реутов Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове

Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" открыл свой первый муниципальный отдел, учреждение появилось в Реутове Московской области и будет принимать ветеранов из ближайших Балашихи, Люберец и Королева, сообщили в пресс-службе фонда.

"Первый в России муниципальный отдел фонда "Защитники Отечества" открыт в Реутове Московской области на базе МФЦ. Отдел будет принимать ветеранов специальной военной операции из соседних муниципальных образований: Балашихи, Люберец и Королева", - говорится в сообщении.

По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ, председателя фонда Анны Цивилевой, которые приводит пресс-служба, "Защитники Отечества" хотят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам и их родным.

"Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО", – отметила Цивилева.