Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове - РИА Новости, 10.11.2025
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открылся в Реутове
Фонд "Защитники Отечества" открыл свой первый муниципальный отдел, учреждение появилось в Реутове Московской области и будет принимать ветеранов из ближайших... РИА Новости, 10.11.2025
Первый муниципальный отдел "Защитников Отечества" открыли в подмосковном Реутове
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" открыл свой первый муниципальный отдел, учреждение появилось в Реутове Московской области и будет принимать ветеранов из ближайших Балашихи, Люберец и Королева, сообщили в пресс-службе фонда.
"Первый в России муниципальный отдел фонда "Защитники Отечества" открыт в Реутове Московской области на базе МФЦ. Отдел будет принимать ветеранов специальной военной операции из соседних муниципальных образований: Балашихи, Люберец и Королева", - говорится в сообщении.
По словам статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ, председателя фонда Анны Цивилевой, которые приводит пресс-служба, "Защитники Отечества" хотят максимально приблизить социальных координаторов к ветеранам и их родным.
"Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО", – отметила Цивилева.
Инициативу создания отделов в крупных муниципалитетах поддержал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на заседании наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" 20 октября. В качестве пилотных регионов были выбраны Московская область, Донецкая и Луганская народные республики.