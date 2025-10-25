Кириенко заявил о росте сообщества Всероссийской молодежной премии "ШУМ"

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сообщество Всероссийской молодёжной премии "ШУМ" растет, и сегодня в него входят уже более 25 тысяч человек, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас растет и премия "ШУМ" - в этом году на пять тысяч больше заявок, почти в три раза больше заявок, которые прошли финальный отбор. Сообщество растет, сообщество "ШУМа" - это уже более 25 тысяч человек. Но знаете, мне кажется, самое важное, что оно растет не только количественно, оно растет качественно. Это видно и по качеству заявок, и по профессионализму участников", - сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодёжный центр "ШУМ". Всероссийская премия "ШУМ" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".