19:44 25.10.2025
Кириенко заявил о росте сообщества Всероссийской молодежной премии "ШУМ"
общество, россия, калининградская область, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Калининградская область, Сергей Кириенко, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Кириенко заявил о росте сообщества Всероссийской молодежной премии "ШУМ"

Кириенко: в сообщество премии "ШУМ" входят уже более 25 тысяч человек

© РИА Новости / Владимир ТрефиловСергей Кириенко
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Сообщество Всероссийской молодёжной премии "ШУМ" растет, и сегодня в него входят уже более 25 тысяч человек, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"У нас растет и премия "ШУМ" - в этом году на пять тысяч больше заявок, почти в три раза больше заявок, которые прошли финальный отбор. Сообщество растет, сообщество "ШУМа" - это уже более 25 тысяч человек. Но знаете, мне кажется, самое важное, что оно растет не только количественно, оно растет качественно. Это видно и по качеству заявок, и по профессионализму участников", - сказал Кириенко на торжественной церемонии награждения победителей и призёров Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" в Национальном центре "Россия".
Организаторами Всероссийской молодёжной премии в сфере медиа и журналистики "ШУМ" стали Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительство Калининградской области, в лице АНО "Молодёжный центр "ШУМ". Всероссийская премия "ШУМ" организуется в рамках реализации федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодёжь и дети".
