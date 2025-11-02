Рейтинг@Mail.ru
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
11:43 02.11.2025 (обновлено: 12:02 02.11.2025)
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
Памятник Герою России и Донецкой Народной Республики командиру разведбатальона "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему во время прикрытия эвакуации мирных жителей,... РИА Новости, 02.11.2025
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге

В Волновахе открыли памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге

© Фото : пресс-служба главы ДНРПамятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе
Памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
© Фото : пресс-служба главы ДНР
Памятник Герою России и ДНР Владимиру Жоге в Волновахе
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятник Герою России и Донецкой Народной Республики командиру разведбатальона "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему во время прикрытия эвакуации мирных жителей, открыли в Волновахе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Волновахе открыли памятник Герою России и Донецкой Народной Республики Владимиру Жоге. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Артемом Жогой возложили цветы к подножию памятника", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что на месте установки памятника 5 марта 2022 года командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, в том числе женщин и детей.
"Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего. Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей", - отметил Пушилин.
По его словам, памятник Жоге — наглядный урок мужества для современников и будущих поколений. Глава ДНР поблагодарил всех причастных к его созданию, а отдельно — руководство и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Пушилин добавил, что в ближайшее время планируется благоустроить прилегающую к памятнику территорию и сделать небольшой сквер, чтобы туда удобно было приходить семьями, коллективами почтить память героя и выразить свою признательность.
На Кубани памятники военной истории включили в объекты культурного наследия
30 октября, 17:24
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаВолновахаВладимир ЖогаДенис ПушилинСергей Кириенко
 
 
