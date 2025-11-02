https://ria.ru/20251102/zhoga-2052488155.html
В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге
Памятник Герою России и Донецкой Народной Республики командиру разведбатальона "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему во время прикрытия эвакуации мирных жителей,... РИА Новости, 02.11.2025
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятник Герою России и Донецкой Народной Республики командиру разведбатальона "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему во время прикрытия эвакуации мирных жителей, открыли в Волновахе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В Волновахе
открыли памятник Герою России
и Донецкой Народной Республики Владимиру Жоге
. Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко
и полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе Артемом Жогой возложили цветы к подножию памятника", - написал Пушилин
в своем Telegram-канале
.
Он уточнил, что на месте установки памятника 5 марта 2022 года командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, в том числе женщин и детей.
"Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего. Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей", - отметил Пушилин.
По его словам, памятник Жоге — наглядный урок мужества для современников и будущих поколений. Глава ДНР поблагодарил всех причастных к его созданию, а отдельно — руководство и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Пушилин добавил, что в ближайшее время планируется благоустроить прилегающую к памятнику территорию и сделать небольшой сквер, чтобы туда удобно было приходить семьями, коллективами почтить память героя и выразить свою признательность.