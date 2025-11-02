В Волновахе открыли памятник Владимиру Жоге

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Памятник Герою России и Донецкой Народной Республики командиру разведбатальона "Спарта" Владимиру Жоге, погибшему во время прикрытия эвакуации мирных жителей, открыли в Волновахе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что на месте установки памятника 5 марта 2022 года командир отдельного разведывательного батальона "Спарта" гвардии полковник Владимир Жога погиб, прикрывая эвакуацию мирных жителей, в том числе женщин и детей.

"Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего. Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей", - отметил Пушилин.